Facundo Pellistri y sus elogios a Forlán, Cavani y la despedida a Ole Gunnar Solskjaer

Fútbol Internacional

"Todo lo que escuché sobre Cavani es verdad, entrena como nadie, es un líder y siempre me aconseja", dijo Pellistri sobre el "Matador".

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El jugador cuya ficha pertenece al Manchester United y actualmente está a préstamo en el Deportivo Alavés, Facundo Pellistri, elogió a Diego Forlán, Edinson Cavani y habló sobre su futuro y mencionó: “trato cada día de acercarme un poco más a mis objetivos”.

Pellistri, entrevistado por el medio “The Guardian” inglés, repasó su carrera y se refirió a Diego Forlán a quién tuvo como entrenador en Peñarol: “tenía nueve años durante el Mundial de 2010 (en Sudáfrica, donde Uruguay fue cuarto y “Cachavacha” elegido como el mejor jugador) y lo que hizo fue una maravilla. Es un ídolo, así que fue increíble cuando llegó a Peñarol”.

“Había estado en Europa y era diferente”, dijo más tarde y agregó: “hizo mucho trabajo individual, específico para puestos, lo que realmente me ayudó mucho a mejorar. Nos habló mucho, sobre todo de espacios, posicionamiento. También fue él quien me habló del United”.

“Había sido compañero de equipo de [Ole Gunnar] Solskjær”, recordó Pellistri de su fichaje por el club inglés: “Diego me contó del interés y me dijo que era un club increíble. Hablé mucho con él. Antes estuve a punto de irme a Lyon, en Francia, pero no se concretó. Una vez que apareció el United, eso fue todo. Hablé con Solskjær y se confirmó”.

El “Matador” y más

Pellistri, al recordar su llegada a los “Red Devils”, habló de la influencia de Edinson Cavani: “lo conocí allí y fue increíble. Todo lo que escuché sobre él es verdad, entrena como nadie, es un líder y siempre me aconsejó. Pasamos la Navidad juntos y hablo con él todo el tiempo”

Sobre su desempeño en el Alavés, reflexionó: “cuesta cambiar porque son ligas totalmente distintas. En España el fútbol es más cerrado, más defensivo, mientras que en Inglaterra es más abierto, hay más espacios, más uno a uno. Un jugador tiene que aprender de todo”.

Sobre la salida de Solskjaer como entrenador del Manchester, confresó: “le escribí a Ole. Me dio la oportunidad de jugar en el United y siempre me enseñó mucho. Le di las gracias y le deseé lo mejor. Lamentablemente, en fútbol gobiernan los resultados y cuando las cosas no van bien, lo más fácil es despedir al entrenador, eso pasa en todas partes. El fútbol es así, puede ser cruel ".

Y cerró diciendo de su actualidad: “estoy tratando de acostumbrarme a Europa, de mejorar. Luego ser verá qué decisiones hay que tomar, a dónde conduce el camino. Tengo un contrato de cinco años en el United, pero estoy tratando de no mirar tres años hacia adelante. Al mismo tiempo, nunca puedes sentir que eso está muy lejos. Si juego para el United, es un sueño, pero es mejor no concentrarme en eso todavía. Se trata de sentir que te estás acercando un poco más todo el tiempo”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy