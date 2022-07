Facundo Pellistri durante la pretemporada del Manchester United: "Estoy disfrutando esto"

Manchester United está realizando la pretemporada en Tailandia, donde enfrentará este martes a su eterno rival, Liverpool. El uruguayo Facundo Pellistri está siendo parte del plantel del nuevo entrenador Erik ten Hag.

Luego del entrenamiento de este lunes en el Estadio Suphachalasai de Bangkok, Pellistri habló para el club: "Ha sido muy duro pero bueno, esto es pretemporada y hay que acostumbrarse. Es muy bonito entrenar con todos los hinchas".

Con respecto al entrenador neerlandés, dijo que "es impresionante, realmente estoy disfrutando esto y es un entrenador realmente bueno, con tácticas muy claras", cerró.

El jugador de 20 años buscará sumar minutos de cara al Mundial de Catar con la selección uruguaya, en la cual ha sido tenido en cuenta por Diego Alonso. Viene de un año y medio con poco rodaje en su cesión en Alavés, por lo que su pretemporada con el equipo inglés será clave para saber si se queda en los Diablos Rojos o busca un nuevo destino.

?? Get the immediate reaction of @TahithC and @FPellistri07 after another tough workout on #MUTOUR22 ??#MUFC pic.twitter.com/L2dgmYgMJ0