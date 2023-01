Facundo Pellistri: “He estado trabajando mucho y por suerte pude hacer mi debut”

Fútbol Internacional

“Estoy muy feliz por el momento y cómo se dio. Increíble. He estado esperando este momento por mucho tiempo”, dijo el uruguayo de 21 años.

Facundo Pellistri debutó este martes en el primer equipo del Manchester United en el partido de cuartos de final de la Copa de la Liga frente al Charlton Athletic de League One (Tercera División), dando una asistencia en sus poco más de 5 minutos de juego.

Luego del partido, habló en las redes oficiales del club, donde dejó sus sensaciones: “He estado trabajando mucho y por suerte pude hacer mi debut. Estoy muy feliz por el momento y cómo se dio. Increíble. He estado esperando este momento por mucho tiempo”.

El atacante fue fichaje desde Peñarol el 5 de octubre de 2020 y recién en 2023 pudo hacer su debut oficial. Ese mismo año jugó el EFL Trophy, que es un torneo oficial que juegan equipos de League One, League Two y los planteles U21 de la Premier League, por lo que no es el primer equipo.

Incluso, convirtió un gol frente al Accrington Stanley el 8 de diciembre por la segunda ronda de ese torneo. Luego, se machó cedido al Alavés de España y regresó para la presente temporada.

En pretemporada jugó bastante e incluso convirtió en el clásico frente a Liverpool, pero luego le costó encontrar su lugar. Este 10 de enero ingresó a los 84’ y brindó una asistencia a los 90’, produciéndose así su debut.

