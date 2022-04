Fútbol uruguayo

Facundo Castro y la posibilidad de llegar a Peñarol: "Me llamaron del área deportiva"

Facundo Castro, futbolista del O'Higgins de Chile, habló en Último Al Arco de Radio Sport 890 y aseguró que recibió un llamado de Peñarol para incorporarse al club a mitad de año.

El jugador surgido en Defensor Sporting dijo que "en O'Higgins me encontré con el gol, es algo que en Uruguay no se me daba tanto, si las asistencias". Además, comentó que "casi siempre" juega "por derecha, pero en estos últimos partidos, que fue donde convertí, estoy jugando de doble nueve".

Lleva 3 goles y 1 asistencia en 10 partidos del campeonato chileno. Contó que "el 30 de junio termina mi contrato y quedo como jugador libre", y por eso "hubo llamados por parte de la dirigencia" de Peñarol.

"Me tomó por sorpresa" y "es un orgullo que Peñarol se fije en mi", afirmó. "Después de algunos llamados conmigo, lo pasé directamente a mi representante, que por lo que tengo entendido, iba a manejar él la situación", añadió.

Dijo que lo "llamaron del área deportiva del club" y confirmó que fue Pablo Bengoechea. "Se lo dije a él cuando hablé por teléfono, es un orgullo", por "todo lo que significa Bengoechea para Peñarol". "Quedamos en seguir conversando, pero él no forma parte de las negociaciones", siguió.

Afirmó que "no se en que están las negociaciones" y que "intento abstraerme porque estamos en medio del torneo y O'Higgins quiere renovarme el vínculo".

Sobre su juego, dijo que "en ataque utilizo las tres posiciones, pero mi posición natural es por derecha". "Mauricio (Larriera) en Defensor me ponía por derecha", con quien "alternaba, entraba de cambio". "Después de que se fue de Defensor no hablé nunca más, solo hablé con Pablo", continuó.

Finalizó contando que jugó "con Rúben (Bentancourt), estuve un tiempo con el rusito (Bryan Olivera) y con cachila (Ramón Arias)", quien le decía que vaya a jugar al mirasol.

