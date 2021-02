Fabian Estoyanoff: “Por ser un día especial le dediqué el gol al ‘Morro’ García”

Fútbol uruguayo

Fabián Estoyanoff fue el autor de la apertura del marcador en la victoria 2-1 de Peñarol ante Boston River por la quinta fecha del Torneo Clausura. Aunque hubo otro hecho que robó todas las miradas y fue la dedicatoria del gol del "Lolo": "Hoy por su un día especial se lo dediqué al "Morro" García".

Estoyanoff contó, en una charla con la prensa oficial del club, que fue "un día de muchas emociones. Cuando me levanté y me enteré del fallecimiento del ‘Morro' García una persona que, por diferentes situaciones, me tocó estar con él ocho días encerrados en un calabozo".

Además, agregó: "Me invadió una enorme tristeza y le pedí a mis compañeros que usaran un brazalete negro en honor al ‘Morro'. Que dios lo tenga en la gloria. Él defendía sus colores (Nacional) y yo los míos, pero era una excelente persona".

Previo al comienzo del partido el "Lolo" se había expresado sobre lo del delantero surgido en las inferiores de Nacional a través de su cuenta de Twitter.

Una tristeza inmensa.



Un gran futbolista, pero una mejor persona. Hoy el fútbol está de luto.



Mi más sentido pésame a familiares, amigos y allegados.



Que en paz descanses, Morro. pic.twitter.com/1SC6eLC3Lj — Fabián Estoyanoff (@loloestoyanoff) February 6, 2021

