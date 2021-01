FA Cup: La pintoresca visita del Tottenham con goleada al Marines, de la octava categoría

Fútbol Internacional

Tottenham Hotspur goleó 5-0 al modestísimo Marine y se metió en los dieciseisavos de la FA Cup, el torneo de clubes más antiguo del mundo. Fue un hecho histórico ya que por primera vez un equipo de la octava categoría del fútbol inglés enfrentaba a uno de la Premier League.

El Marine, que marcha sexto en su divisional, tuvo que sortear cinco fases de clasificación entre el 12 de noviembre y el 24 de octubre de 2020 para acceder al cuadro principal, donde de pique dio el batacazo eliminando por penales al Colchester United, de la League Two (cuarta categoría).

Luego se impuso al Havant & Waterlooville 1-0 en alargue y cortó una racha de 13 años sin clubes de la octava divisional en la tercera ronda del cuadro principal. El anhelo deportivo quedó trunco ante un grande como el Tottenham, pero se transformó en un sueño.

En su humilde Rossett Park, un escenario con capacidad para 3.000 espectadores cuyo campo de juego es fácilmente visible para los edificios linderos, recibió a un equipo plagado de suplentes dirigido por Jose Mourinho. Se vendieron 30.697 entradas virtuales, que sirvieron para ayudar económicamente a un club que vivió una fiesta.

Los vecinos recibieron cálidamente al Tottenham con carteles en las ventanas de sus viviendas y hasta recordaron que uno de ellos estaba cumpliendo años. Luego, los entusiastas jugadores del Marine recibieron las camisetas de sus oponentes de turno. No hubo cambio de casacas por cuestiones protocolares, pero llegaron en forma de regalo.

Lo que pasó dentro del campo en 90 minutos de juego fue una anécdota. Los Spurs ya ganaban 4-0 a los 37’ con tres goles del brasileño Carlos Vinicius y otro de su compatriota Lucas Moura. A los 15’ del complemento Alfie Devine selló un resultado que se quedó corto y en el que aplica la frase de “clemencia para los vencidos”. Gareth Bale entró en el segundo tiempo.

Watching the game from your back garden... ??



The ?????????? of the cup ?#THFC ?? #COYS pic.twitter.com/RIAWWl93Rt — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 10, 2021

Alfie Devine fires his name into the Spurs history books! ??#THFC ?? #COYS pic.twitter.com/0YbtCA3RSI — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 10, 2021

Los jugadores no pudieron cambiar las ?? por el protocolo relacionado al COVID, es por eso que entregamos un juego completo de camisetas nuevas para que @MarineAFC tenga como recuerdo de una noche histórica. ¡Gracias por el cariño! ???? pic.twitter.com/7FMOiE9bSo — Tottenham Hotspur (@Spurs_ES) January 10, 2021

FULL TIME: Marine 0-5 Spurs. ATTENDANCE: 30,697 (virtual tickets). Absolutely fantastic support. Thank you, football world and @SpursOfficial. We will never forget it. #COYM — Marine Football Club (@MarineAFC) January 10, 2021

