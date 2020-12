F1: Grosjean se sacó el vendaje a 11 días de su accidente y mostró el estado de su mano

Motor

Pasaron 11 días del impresionante accidente que pasó Romain Grosjean en el Gran Premio de Bahréin. El piloto francés se sacó el vendaje de la mano derecha y mostró como le quedó tras lo que fue el incendio de su monoplaza en esa carrera.

"El 50% está de vuelta. Maldita sea, me hace muy feliz tener mi mano derecha libre de vendajes. Montones de crema todo el día, pero se siente bien verla en tan buena forma. Estoy esperando que mi mano izquierda se recupere ahora", escribió en su cuenta de Instagram junto a la foto de la mano derecha.

Según informó el medio Daily Mail, el choque del piloto francés se dio cuando su monoplaza iba a 225 kilómetros por hora. Se vio como se prendió fuego el vehículo.

Tras pasar por ese impresionante accidente, Grosjean solo padeció algunas quemaduras en el dorso y sus manos: "Lo recuerdo todo. Recuerdo el golpe y, a pesar de las cifras impactantes de 53G (de fuerza del impacto), a mí no me pareció tan violento. Recuerdo desabrocharme el cinturón, intentar salir del coche y no poder porque estaba atascado", dijo el piloto en una entrevista al Canal+ de Francia.

"Pensé que tal vez podía estar bocabajo y que ya vendrían a por mí sin problema, así que me volví a sentar. Esperé un poco, miré a mi derecha y vi un color naranja muy fuerte, pero al principio no entendí lo que pasaba. Luego me di cuenta de que era fuego, intenté salir por la derecha pero no pude; intenté salir por la izquierda y tampoco, así que me volví a sentar", agregó.

"Pensé en Niki Lauda, juré que yo no iba a terminar así, era imposible, mi última carrera no puede ser así. Me volví a sentar, vi la muerte y pensé que eso era todo, que iba a morir", concluyó el francés.

Debió estar tres días internado. Aunque su estado de salud es bueno, mostró la evolución de su mano derecha y espera saber como viene la extremidad izquierda. Esto llevó a que no pueda despedirse de la Fórmula Uno en pista tras ocho temporadas interrumpidas.

El piloto de 34 años no renovó su contrato con la escudería Haas y en la temporada 2021 será reemplazado por el alemán Mick Schumacher y el ruso Nikita Mazepin. Su lugar fue ocupado, momentáneamente, por el brasileño Pietro Fittipaldi para acabar el campeonato 2020.

