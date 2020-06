Ezquerra: “Estamos perdiendo tiempo que podríamos ganar con vistas a retomar la actividad”

Fútbol uruguayo

“Si el club nos plantea la intención de volver a entrenar, no tenemos argumentos para decirles que no”, dijo el volante de Torque.

El plantel del Montevideo City Torque se sometió a controles de coronavirus pensando en la vuelta a los entrenamientos y los resultados fueron todos negativos, según informó el club. “Ningún jugador se contagió. Nadie tuvo síntomas”, contó Leandro Ezquerra, jugador del equipo celeste, al programa Vamos que vamos, de Radio 1010.

“Todos estamos de acuerdo en que la salud está primero, aunque viendo que otras actividades ya funcionan normalmente, suena un poco raro que el fútbol no se normalice. Más teniendo en cuenta que la Liga Universitaria y otras actividades tienen luz verde para volver. En nuestro caso, cumpliendo con los protocolos, el riesgo sería mínimo”, sostuvo el volante de 33 años.

“Entrenar en las instalaciones de los clubes y bajo la supervisión de los responsables de los clubes ya debería estar en movimiento porque no afecta en nada la normalidad del día de hoy y es nuestra actividad. Nos vemos un poco relegados en ese aspecto. Que no podamos entrenar en los clubes y que algunos sigan en seguro de paro es un poco ilógico”, lamentó.

Consciente de que son muy pocos los futbolistas que, como él, hoy están cobrando el 100 % de sus salarios, quiere que el fútbol vuelva. “Te ponés en la piel de otros colegas y entra a jugar la desesperación, sobre todo teniendo en cuenta la situación de un país donde casi todo está funcionando con normalidad”, dijo.

“Estamos perdiendo tiempo”

“La realidad de nuestros clubes no es la que nos toca vivir a los que estamos en Montevideo City Torque. Acá tenemos la necesidad de volver por un aspecto físico y mental, pero la económica está cubierta. Sabemos que en otros equipos no es así y me ha tocado estar del otro lado, sabiendo que es difícil vivir esa situación”, señaló.

“Todos los gremios están moviéndose y creo que antes del fin de semana debería haber alguna novedad. Hablamos con la Mutual por la necesidad de volver y porque si el club nos plantea la intención de volver a entrenar, no tenemos argumentos para decirles que no. Viendo la normalidad del país y que ellos están cumpliendo con el 100 % del salario, ¿con qué argumento nosotros le podemos decir que no estamos dispuestos a entrenar?”, expresó.

El primer paso para volver a los entrenamientos fue la realización del test de COVID-19, una experiencia que para Ezquerra fue “incómoda”. “No sabía cómo era y nunca me había hecho un test así. Va profundo el hisopo. Lo bueno es que esa sensación de incomodidad pasa rápido. Al lado mío estaba Andrew Teuten y yo me reía cuando se lo hacían a él. Me dijo: ‘Esperá que ahora te toque a vos’. Y salí llorando. Te hace llorar hasta las lágrimas”, narró entre risas.

“Hicimos el test desde el auto. Desde el club está organizado el tema sobre cómo sería la vuelta a los entrenamientos y los protocolos. Creo que estamos perdiendo tiempo que podríamos estar ganando con vistas a retomar la actividad, pero ya no depende de nosotros. Estamos esperando alguna comunicación oficial”, concluyó.

