Expresidente del Mónaco dijo que Mbappé no fue al Real Madrid porque era “muy prematuro”

Vadim Vasilyev, expresidente del Mónaco, aseguró en una entrevista con el programa de televisión TF1 "Telefoot" el motivo por el cuál Kylian Mbappé no fue al Real Madrid en 2007. "Me dijo: 'Vadim, en el fondo, siento que es demasiado pronto. solo he jugado un año en mi país, soy parisino y no quiero dejar mi país así. Quiero convertirme en un gran futbolista. El Madrid tendrá que esperar".

Vasilyev admitió que la decisión del joven futbolista fue la adecuada. "Tenía razón. Le felicité. Le dije: 'Volverán a llamar a tu puerta y todo el Bernabéu te aplaudirá cuando llegues sin necesidad de demostrar nada".

Vasilyev fue el que firmó el traspaso de Mabappé al París Saint Germain por unos 180 millones de euros. Este fue el segundo más caro en la historia del fútbol, ya que el primero es de Neymar que dejó el Barcelona para pasar al PSG por unos 222 millones.