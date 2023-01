Exjugador brasileño criticó duramente a Neymar y Dani Alves por no ir al velorio de Pelé

Fútbol Internacional

El exfutbolista brasileño y actual comentarista en la televisión Walter Casagrande Jr., criticó duramente a jugadores brasileños por no estar presentes en el velorio de Pelé, el cual se llevó a cabo este martes en São Paulo.

“Cafú explicó que no pudo volar temprano e ir al velorio, pero solo lo hizo después de recibir muchas críticas. ¿Por qué no hablaste antes? El tiempo ha pasado, pero el dolor de estos mimados no. Nunca dedicaron nada al Rey. Sin discurso, sin homenaje, simplemente ignoraron la existencia del rey Pelé. No tener ningún representante de esos dos títulos en el velatorio de Pelé fue vergonzoso para la historia del fútbol brasileño”, indicó.

Mauro Silva, actual vicepresidente de la Federación de Fútbol de São Paulo y campeón del mundo en 1994, fue el único representante de los dos últimos títulos mundiales en estar en el velorio. “Al menos” Romario envió una ofrenda floral, al igual que Ronaldo. Ambos publicaron homenajes en sus redes sociales.

“Los jugadores pentacampeones deberían unirse, como lo hicieron para atacarme, en honor a Pelé. ¿Dónde está Kaká, que dijo que los brasileños no reconocen a sus ídolos? Pues bien, Kaká, después de lo que vimos en el velorio de Pelé, quedó claro que el que no reconoce a los grandes ídolos eres tú. O tal vez hubieras ido por una tarifa interesante”, agregó.

Y cerró: “Neymar estaba representado por su padre, pero de madrugada estaba en una fiesta disfrutando de una samba, esto demuestra todo el dolor que sintió por la muerte del Rey Pelé. ¿Y otros? Daniel Alves, quien cree que es el mejor jugador por tener el récord de títulos, ni siquiera publicó. ¿Será que Tite o Juninho Paulista no pudieron presentarse para representar al último equipo en jugar un Mundial?”.

