Exfutbolista reclama 778.000 euros por uso indebido de su imagen en videojuegos

Fútbol Internacional

El ex futbolista luso-brasileño Alan Osorio da Costa Silva (Alan), ex del Braga y del Porto, reclama a EA Sports 778.000 euros de indemnización por el uso indebido de su imagen y nombre en los videojuegos FIFA, según informa la prensa portuguesa.



Según el diario lusitano Jornal de Notícias, Alan presentó una demanda contra el desarrollador de videojuegos estadounidense por incluirlo en la exitosa serie FIFA sin su consentimiento.



El exdelantero acusa a la empresa de haber utilizado “indebidamente y sin su permiso su imagen, su nombre y sus características personales y profesionales en diversos juegos”, reza la sentencia del tribunal luso de Guimarães.



El jugador pide 558.000 euros más intereses, que ascienden a 770.000, por daños patrimoniales a su personalidad por el uso de su nombre, imagen y características en los videojuegos, y al menos 8.000 por daños no patrimoniales, según la publicación portuguesa.



El caso de Alan fue rechazado inicialmente por el tribunal de Braga, que alegó que no era competente para juzgar un asunto de este tipo, pero el recurso fue aceptado por el de Guimarães.



Alan, de 43 años, nació en Brasil pero adquirió la nacionalidad portuguesa, y actualmente es Director de Relaciones Institucionales del Sporting de Braga, club en el que jugó entre 2008 y 2017. Además, jugó para el Vitória de Guimarães, Marítimo y Porto, luego de iniciarse en Ipatinga de Brasil.



Fue dos veces campeón portugués con el Porto, equipo con el que también ganó una Copa y una Supercopa de Portugal. Con el Braga, ganó una Copa de Portugal y una Copa de la Liga.



No es la primera vez que un jugador demanda a EA por supuesta violación de sus derechos de imagen. Recientemente, Diogo Santos, que ahora juega en tercera división, demandó al estudio estadounidense y criticó la “influencia negativa” que sus videojuegos representaban para su carrera.



Como en el caso de Alan, el Tribunal de Braga lo rechazó, pero el Tribunal Supremo portugués lo aceptó.



EA Sports también fue objeto de críticas por parte de estrellas del fútbol mundial, como el sueco del AC Milan Zlatan Ibrahimovic, que en noviembre de 2020 mostró su descontento en las redes sociales por el uso de su imagen en los videojuegos de la compañía.



La compañía perdió en los tribunales en 2003 contra el entonces arquero de la selección alemana y del Bayern de Múnich Oliver Kahn, que consiguió una indemnización y el retiro del juego 2002 FIFA World Cup de las tiendas de Alemania.

EFE / FútbolUy