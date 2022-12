Excompañeros y rivales de Fabián O’Neill lo despidieron con sentidos mensajes

Fútbol uruguayo

“Andá a descansar en paz que seguro esta manga de hdp que hay en Uruguay ya no tendrán de qué hablar”, escribió Luis Aguiar.

Este domingo se conoció el fallecimiento del exfutbolista Fabián O’Neill a los 49 años, por ese motivo, excompañeros y rivales a lo largo de su carrera le dedicaron sentidos mensajes en redes sociales para despedirlo.

“Hoy falleció Fabián Mago O’Neill. Compartimos 15 meses ambas familias entre 2001/2 en Torino. Nos quedamos con tu mejor momento futbolístico en la Juventus, era un deleite verte jugar”, comenzó diciendo Fabián Carini en una historia de Instagram.

“Nos guardamos las largas charlas a corazón abierto de tu infancia, adolescencia y vida dura y difícil. Y pienso: qué fácil para muchos juzgar, criticar, reírse de alguien sin saber realmente de dónde viene todo lo que pasa… que Dios los perdone”, agregó.

Y cerró: “No se trata de juzgar y dar ejemplo, se trata de respeto. Deseo, deseamos de corazón, que por primera vez descanse realmente en paz Fabián, y Dios sea el que juzgue y quien proteja a tus hijos y a tu familia. Que descanses en paz”.

Por su parte, Luis Aguiar escribió: “Se nos fue el MEJOR JUGADOR DE TODOS!! No me vengas con grandes figuras. Fue y será eternamente el jugador más completo de todos los tiempos, no existe ninguno en la historia del fútbol uruguayo como él y jamás lo habrá”.

“Se rieron tanto de vos y le diste de comer a un pueblo. Te robaron todo, te saquearon y te dijeron borracho toda la vida. Fabián querido, andá a descansar en paz que seguro esta manga de hdp que hay en Uruguay ya no tendrán de que hablar. Ojalá no te lloren todos los mugrientos que te pidieron trabajo y pa’ comer y te cagaron durante años”, concluyó.

Quien también se pronunció fue el italiano Ciro Ferrara, compañero en la Juventus. Le dedicó una historia en la red social Instagram que reza “RIP Fabián”.

Roberto Muzzi, excompañero en Cagliari, expresó: “Cuántos túneles te he visto hacer. Cuántos de tus disparos por milímetro he perseguido en la profundidad. Cuántos dribles, toques e inventos impensables nos has dado. Te alejaste en Nochebuena, tu otro juguete molesto. Te conocimos niño, con nosotros creciste, contigo y gracias a ti pudimos escribir páginas imborrables. Siempre esperábamos volver a abrazarte y tener más momentos especiales juntos, hoy lloramos en tu memoria. ¡Gracias por quien eras, adiós, Fabián!”.

Patrick Mboma, también ex Cagliari, dijo: “Fabián, tuviste tal poder en el campo. Parece increíble hoy ver que te has ido. Hoy la vida nos quita tu simpatía… Éramos Rossoblù al mismo tiempo, y yo estaba orgulloso de jugar junto a ti, aunque al final fue demasiado corto. ¡Has sido un héroe para muchos y muchos te extrañarán! Que descanse en paz…”.

