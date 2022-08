Excompañero de Darwin Núñez a Darren Bent: "Te lo dije, hermano. Va a marcar goles"

Este sábado, Darwin Núñez anotó un gol en la Community Shield frente al Manchester City, lo que significó el primer título del uruguayo con el equipo inglés, al cual llegó en este mercado.

Las repercusiones continúan, y Darren Bent, exfubolista inglés, habló en TalkSports sobre una conversación que tuvo con Adel Taarabt una vez que el delantero anotó el tercer gol.

"Cuando Núñez anotó, el primero que me mandó un mensaje, diría que 10 segundos después, fue Adel Taarabt. 'Te lo dije, hermano. Va a marcar goles'", contó Bent, quien también reveló que está entusiasmado con el uruguayo.

Taarabt fue compañero de Darwin Núñez en el Benfica, mientras que compartió plantel con Bent en el Tottenham.

?? “When Núñez scored, the first person who messaged was Adel Taarabt.”



?? “He said ‘I told you bro, he’ll score goals. I told you!’”



Darren Bent reveals Adel Taarabt has been raving to him about #LFC’s new star @Darwinn99 pic.twitter.com/a1u57bMVJR