Europa League: Se determinaron los rivales que tendrán Cavani, Núñez y otros uruguayos más

Se llevó a cabo el sorteo de los dieciseisavos de la Europa League donde se definieron varios cruces con presencia uruguaya. Manchester United, de Facundo Pellistri y Edinson Cavani, (que pasó de la Champions League a dicho certamen) se verá las caras con la Real Sociedad.

Uno de los mejores encuentros por esta ronda del segundo certamen continental más importante de Europa: el Benfica, de Darwin Núñez, jugará ante el Arsenal inglés. La gran apuesta del club portugués es este certamen y pondrá todas sus fichas en pasar esta llave.

Otro encuentro que contará con varios jugadores uruguayos será entre el Dinamo de Kiev, de Carlos De Pena, (que viene de jugar la Champions League) se medirá con el Brujas, de Federico Ricca, de Bélgica.

Cabe destacar que los partidos por los dieciseisavos de la Europa League comenzarán a jugarse a partir del 18 de febrero, mientras que las revanchas se disputarán el 25 de ese mes.

?? Round of 32 draw! ??



Which game are you most looking forward to? ??#UELdraw pic.twitter.com/xd8ieXnZv9