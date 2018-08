Europa League: Leipzig y Bordeaux, de Saracchi y Poyet, ganaron en tercera ronda clasifcatoria

Fútbol Internacional

El Leipzig alemán de Marcelo Saracchi y el Girondins de Bourdeaux de Gustavo Poyet volvieron a ganar, ahora por los duelos de ida de la tercera ronda de la fase de clasificación de la UEFA Europa League.

Leipzig en su casa, el Red Bull Arena, venció por 3-1 al rumano Universitatea Craiova, con goles de Ibrahima Konate, Matheus Cunha y Yussuf Poulsen, descontando para la visita Ivan Martic en la adición.

Saracchi fue titular y vio acción durante todo el partido, en una nueva presentación del jugador de 20 años que se afianzó entre los once habituales de Ralf Rangnick. La revancha será el próximo jueves 26.

Girondins de Bordeaux en tanto, que dirige Gustavo Poyet, venció por 3-1 al equipo ucraniano de Mariupol, en partido que se disputó en el estadio Chornomorets de este último.

Los locales se pusieron en ventaja con gol de Dmytro Myshnov, pero Gaetan Laborde por dos y Aurelien Tchouaméni dieron vuelta el resultado y obtuvieron una buena renta para la revancha del jueves próximo.

TODOS LOS RESULTADOS

- Martes 7 de agosto:

Pyunik (ARM) 0 - Maccabi Tel Aviv (ISR) 0

- Jueves 9 de agosto:

Ufa (RUS) 2 - Niedercorn (LUX) 1

Alashkert (ARM) 0 - CFR Cluj (RUM) 2

Happoel Haifa (ISR) 1 - Atalanta (ITA) 4

Spartaks (LET) 0 - Suduva (LTU) 1

RB Leipzig (ALE) 3 - Univ. Craiova (RUM) 1

Apollon (CYP) 4 - Brest (BLR) 0

Dinamo Minsk (BLR) 4 - Zenit (RUS) 0

Hapoel Beer Sheva (ISR) 2 - APOEL (CYP) 2

Ludogorets (BUL) 1 - Zrinjski (BOS) 0

Mariupol (UCR) 1 - Girondins (FRA) 3

Sheriff (MOL) 1 - Valur (ISL) 0

Sigma Olomouc (CZE) 2 - Kairat Almaty (KAZ) 0

Sturm Graz (AUT) 0 - AEK Larnaca (CYP) 2

Torpedo Kutaisi (GEO) 5 - Kukësi (ALB) 2

Trencin (SVK) 4 - Feyenoord (HOL) 0

Jagiellonia (POL) 0 - Gante (BEL) 1

CSKA Sofia (BUL) 1 - Copenhague (DIN) 2

Nordsjaelland (DIN) 1 - Partizan (SRB) 2

Basaksehir (TUR) 0 - Burnley (ING) 0

Besiktas (TUR) 1 - LASK Linz (AUT) 0

Genk (BEL) 2 - Lech (POL) 0

Olimpia Ljubljana (SLO) 3 - HJK Helsinki (FIN) 0

Olympiacos (GRE) 4 - Lucerna (SUI) 0

Vitesse (HOL) 0 - Basilea (SUI) 1

Zorya (UCR) 1 - Braga (POR) 1

Cork City (IRL) 0 - Rosenborg (NOR) 2

Hajduk Split (CRO) 0 - Steaua Bucarest (RUM) 0

Hibernian (ESC) 0 - Molde (NOR) 0

Glasgow Rangers (ESC) 3 - Maribor (SLO) 1

Sarpsborg 08 (NOR) 1 - Rijeka (CRP) 1

Spartak Subotica (SRB) 0 - Brondby (DIN) 2

The New Saints (PDG) 0 - Midtjylland (DIN) 2

Legia Varsovia (POL) 1 - Dudelange (LUX) 2

Slovan Bratislava (SVK) 2 - Rapid de Viena (AUT) 1

