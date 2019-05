Europa League: El llanto de Lucas Torreira que emocionó a todos los hinchas de Arsenal

El uruguayo Lucas Torreira no pudo cumplir su objetivo de consagrarse campeón con el Arsenal en Baku, tras caer en la final de la Europa League por 4-1 ante Chelsea y sus lágrimas tras el partido hicieron emocionar a todos los hinchas "gunners".

El volante de 23 años, cuando fue sustituido a los 67' por Alex Iwobi, se retiró de la cancha sensiblemente emocionado y al llegar al banco de suplentes mostró toda su rebeldía transformada en lágrimas.

Y si bien trató de alentar a sus compañero en el resto del partido, la decepción por la derrota estaba marcada en su rostro algo que los hinchas valoraron en las redes sociales.

"Todos somos como Torreira ahora mismo", escribió uno de los aficionados en twitter mientas que otro expresó "solo lleva unos meses en el club y muestra su compromiso, mientras gente como Özil camina por el campo. Terrible".

"Si todos tuvieran la pasión de Torreira el equipo sería otra cosa"; manifestó otro hincha.

If everyone had the fucking passion Lucas Torreira has we wouldn’t be so fucking shite

Lucas Torreira ?? Type of a guy everyone wish in their team #CHEARS

Lucas Torreira should play as our new captain next season.

I don't know about his communication skill in English, but this small Uruguayan has got the most passionate mentality.