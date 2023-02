Estados Unidos: Facundo Torres convirtió para Orlando City y dio una gran noticia

La MLS de Estados Unidos inició este sábado y contó con el triunfo 1-0 del Orlando City sobre el New York Red Bull. El tanto fue convertido por Facundo Torres quien fue titular junto a Mauricio Pereyra y César Araújo.

El volante ofensivo anotó de penal a los 56 minutos de la segundo parte y, de esta manera, le permitió a su equipo sumar los primeros tres puntos de la temporada y colocarse en la parte alta de la clasificación.

Además, el ex Peñarol y mundialista en Catar con la selección uruguaya que va por su segundo año en el equipo estadounidense, comunicó su primera paternidad con su festejo y luego con una publicación en sus redes sociales.

The first game winner of the season ?? @facutorresss | #VamosOrlando pic.twitter.com/k2pm5nfYVZ