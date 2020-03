España: Rubiales descartó hablar de fechas pero aseguró que La Liga 2019/20 continuará

Fútbol Internacional

“Ojalá me equivoque y se pueda jugar a principio de mayo. No creo que sea posible”, dijo el presidente de la Federación Española de Fútbol.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), anunció que la entidad que preside auxiliará económicamente a los clubes que tengan dificultades para afrontar los efectos financieros y económicos del receso por la expansión del coronavirus, y aseguró que la temporada continuará, aunque no sabe cuándo.

“Nosotros no elaboramos calendarios. No nos gusta jugar a adivinos. Hay muchas víctimas. No hay que ponerse un límite. Junto a LaLiga se sacó un comunicado y no nos fijamos una fecha para la vuelta del fútbol. Hemos abogado porque una temporada debe de acabar, pero hay reflexiones que apuntan a no fastidiar dos temporadas”, señaló.

“La prioridad es terminar esta temporada”, reiteró, y descartó hacer descender a equipos que están en puestos de descenso o proclamar campeones a los que están primeros. Prefiere que los logros sean “por derecho”. “Hay cientos de equipos pendientes de terminar una temporada. Lo que ganen o pierdan, que lo hagan dentro de la cancha”, agregó.

“Cuando se recupere el país será el momento de terminar la presente temporada. Ojalá me equivoque y se pueda jugar a principios de mayo. No creo que sea posible, pero me encantaría reconocer que me he equivocado. Habrá que ir más lejos en el calendario”, sostuvo, y reveló que “el fútbol es algo muy poco importante ahora mismo ante esta pandemia mundial”.

“A nivel deportivo todas las competiciones están suspendidas y no pensamos en fechas ni hacemos cábalas. Cuando llegue el momento, se mirará, pero desde aquí no vamos a poner fechas. Cuando el fútbol vuelva, cuando la sociedad retome el pulso, hablaremos. Tendremos que dar la posibilidad de que los protagonistas compitan en las mejores condiciones”, dijo.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy