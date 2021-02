España: Ronald Araújo salió sentido a poco de comenzado el partido ante Betis

Fútbol Internacional

Ronald Araújo volvió a ser titular en Barcelona este domingo, ratificando su gran momento. No obstante, no llegó a los siete minutos en cancha en la visita al Betis y tuvo que ser sustituido por lesión, luego de una jugada en la que la suerte no lo acompañó.

Marcado por Álex Moreno en el sector derecho de la defensa blaugrana, el riverense se vio forzado a despejar el balón en paralelo a la línea lateral, pero tras darle con el botín derecho cayó muy mal sobre el tobillo y la rodilla de la pierna izquierda, que de inmediato hizo palanca al tocar el césped.

La sanidad culé ingresó de inmediato al campo de juego del estadio Benito Villamarín y constató la lesión. Rápidamente hizo el gesto del cambio al cuerpo técnico, que determinó el ingresó del holandés Frenkie de Jong en lugar del uruguayo.

La jugada se dio faltando 20 segundos para cumplirse el séptimo minuto de juego y el cambio se hizo casi a los 11’, en medio de la preocupación del cuerpo técnico que encabeza Ronald Koeman por la seguidilla de lesiones sufridas por su equipo en la línea de fondo.

“Ronald Araujo tiene un esguince en el tobillo izquierdo. Mañana se le harán más pruebas para saber el alcance exacto de la lesión”, anunció Barcelona.

El ex Rentistas y Boston River está más que en duda para la semifinal de ida de la Copa del Rey ante Sevilla, que será este miércoles, y luego se viene una seguidilla de cinco encuentros en febrero; Alavés el 13, París Saint Germain el 16, Cádiz el 21, Elche el 24 y Sevilla por La Liga el 27.

