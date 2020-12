España: Real Madrid le ganó 2-0 al Atlético Madrid y quedó a tres puntos de la punta

At. Madrid

Real Madrid no dejó dudas en ningún momento: venció 2-0 al Atlético de Madrid. Luis Suárez jugó desde el vamos en el "Colchonero" y, prácticamente, no la tocó. Lo que mostró que el equipo de Diego Simeone no inquietó al local.

Los dirigidos por Zinedine Zidane en cambio fueron ofensivos desde que pitó Antonio Mateu. Porque a los 9' Karim Benzema sacó un estupendo zurdazo que Jan Oblak logró desviar con la mano para que terminara dando en el palo.

Real Madrid no demoró en abrir el marcador. A los 15' tuvo un tiro de esquina que ejecutó Toni Kroos, Casemiro saló más alto que todos en el área del Atlético de Madrid y marcó, de cabeza, el 1-0 a los 15'. Ni siquiera esto despertó al visitante que se fue al descanso sin patear al arco de Thibaut Courtois.

El "Cholo" metió mano en el equipo: mandó a la cancha a Ángel Correa y Thomas Lemar, quien se perdió un gol increíble. Tras un centro cruzado por la derecha, apareció solo el volante francés por el segundo palo y se lo perdió a los 54'.

Parecía que el visitante se despertaba, aunque justo cayó el golpe de nocaut del Real Madrid. Dani Caravajal llevó a cabo un potente remate que dio en el palo y luego rebotó en la espalda de Oblak para establecer el 2-0 a los 63'.

Simeone volvió a realizar modificaciones en el equipo: sacó a Suárez por Geoffrey Kondogbia a los 72'. ¿La idea? Tener más marca en la mitad del campo y que Correa y Llorente fueran los delanteros del equipo.

La primera vez que atajó una pelota Courtois fue a los 80'. Después de un centro pasado, Saúl les ganó a todos y de manera magistral el arquero belga mantuvo el cero en su arco.

Otra buena para el Real Madrid y también para la selección uruguaya: Federico Valverde volvió a jugar tras superar una fisura en la espina tibial el pasado nueve de noviembre. Ingresó a los 87' por Luka Modric.

Real Madrid llegó a los 26 puntos y quedó a tres unidades del Atlético de Madrid, líder de la Liga de España. El "Colchonero" tiene un partido menos que el "Merengue". Los dirigidos por Simeone dejaron pasar una buena oportunidad de darle un buen golpe a su adversario.