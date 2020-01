España: Quique Setien fue presentado como nuevo director técnico del Barcelona

Fútbol Internacional

Barcelona presentó a Quique Setien como nuevo director técnico este martes sobre el mediodía español. El nuevo entrenador culé estuvo acompañado por Eric Abidal, director deportivo del club, y por el presidente, Josep María Bartomeu. Ambos coincidieron en que la contratación es “un impulso” para el segundo semestre.

“Nosotros sabíamos desde hacía tiempo que la dinámica del equipo era mejorable, pese a que los resultados estaban muy bien. Con Valverde teníamos una relación estrecha y de mucha complicidad y lo habíamos hablado muchas veces”, explicó el máximo directivo blaugrana.

“En las últimas semanas y últimos meses hemos hablado con muchos entrenadores sobre el futuro. El trabajo estaba hecho y por eso era el momento de hacer ahora el cambio. Necesitábamos un impulso para afrontar esta segunda mitad de temporada. Los objetivos son máximos y, con esta nueva dinámica, creemos que podemos ganar la Liga, la Champions y la Copa”, agregó.

Setién, quien a sus 61 años no ostenta títulos como jugador ni como director técnico, cuenta en su currículum con pasajes por Racing de Santander, Polideportivo Ejido, la selección ecuatoguineana, Logronés, Lugo, Las Palmas y Betis, donde dirigió entre 2017 y 2019 con un saldo de 39 victorias, 22 empates y 33 derrotas.

“Ni en mis mejores sueños hubiera podido imaginar estar aquí. Ayer estaba paseando vacas en mi pueblo y hoy estoy entrenando a los mejores del mundo”, dijo Setién, cuyo contrato fue firmado hasta el 30 de junio de 2022. Luego realizó una declaración de principios que ratifica el estilo de juego que ha pregonado en los equipos menores donde le tocó dirigir.

“A los equipos que he ido sólo he garantizado una cosa; que mi equipo va a jugar bien. No tengo un currículum extenso y no tengo títulos. Incluso antes de ser entrenador he demostrado durante muchísimos años que esta filosofía me encanta. Lo único que he hecho es que Betis, Las Palmas y Lugo han jugado bien al fútbol”, dijo.

