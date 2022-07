España: Mina Bonino relató el robo que sufrieron junto a Federico Valverde en Ibiza

Curiosidades

La esposa de Federico Valverde, jugador uruguayo del Real Madrid, la argentina Mina Bonino, relató en su cuenta de Instagram como vivieron el primer día de vacaciones en Ibiza, donde sufrieron un robo de 10 mil euros de la billetera.

“Llegamos el sábado 25 a Ibiza a las diez de la noche. Nos fueron a buscar los de la inmobiliaria que le alquilamos la casa en dos camionetas. En una quedaron nuestras valijas y en otra íbamos nosotros. Cuando llegamos ya estaba el cocinero Mi valija pesaba mucho. Entonces le pedí a un amigo nuestro que me la suba al cuarto porque yo no podía”, comenzó relatando la argentina.

“Los cocineros me dicen en ese momento que había solo una llave y que se la iban a llevar para al otro día volver a hacer el desayuno y no molestarnos. Entonces yo como soy muy buena persona dije: “si obvio, tranqui, no pasa nada”. Regaladísima”, expresó.

“Fede (Valverde) se quedó abajo en el living con sus amigos y yo a eso de las 12:30 subí a dormir a Benicio (hijo de la pareja). Mis valijas estaban de mi lado sin desarmar y Fede como es un insoportable ya había sacado y guardado todo por color, forma, peso, todo”, continuó.

“Estaba por dormirme y pensé: ‘uh, deje la luz prendida, que paja tengo que apagarla’. Me quede boludeando dos minutos más con el celular y de repente se apaga la luz. Sube Fede y me dice: ¿cómo apagaste la luz porque hoy no la encontré? y le respondí: ‘se apagó sola’. Total quien se va a preocupar si una luz se apaga sola ¿no?”.

“Al otro día, Benicio se levanta 7:50”, prosigue relatando con mucho detalle: “no podía ni moverme. Le mando un mensaje a Lesli que suba y que se lleve a Benicio porque a mí me daba vuelta todo. A lo que Leslie me responde: ‘termino de juntar todo y ya voy’ A la hora bajo yo y veo mis tres valijas en el living. Y pensé: ‘que bien Leslie me las bajo’, y también pensé: ‘qué raro no la vi subir, pero no le di importancia’.

“Cuando estábamos por irnos todos a la playa dije: ‘voy a agarrar algo de plata’. Ya con la malla, mis anteojos, lista y preparada para tomar sol, abro la billetera y vacía. Ahí empecé a tener un ACV pensando en qué momento, cómo, dónde y en esta escena vuelve a aparecer el cocinero diciéndome que cuando llegó vio todo así (me muestra el vídeo) y que le dijo a la chica que lo juntase porque él no quería tocar nada”, denunció.

“Lo bueno es que nadie tuvo un momento de luz para decir: ‘che me parece que esto no es normal’. No, dieron todos por entendido que soy muy capaz de cagarme en todos dejando todo tirado. En ese preciso instante que todo era paz, el chef dice 'no quiero seguir con el servicio, no estoy cómodo con la gente que trabaja en la inmobiliaria porque esto siempre sucede con ellos’, pegó media vuelta y se fue”, dijo.

“Vinieron los de la inmobiliaria, metieron un ‘acting’ hermoso donde nos dijeron que la comida podía estar envenenada porque ellos creían que había sido el chef así que nos llevaron al hospital a hacernos análisis de sustancia. Los análisis mostraban si tenía cocaína, marihuana, éxtasis, anfetaminas o antidepresivos en sangre. Todo muy útil por suerte para que me desvalijen la casa y no me entere rey”, escribió molesta.

“Así que pasamos nuestro primer día en el hospital. Vomitada por mi amiga y robada por algún conocido que me vio dormir en pelotas y eso es lo q más me perturba”, cerró.

Tras el incidente, la familia se vio obligada a cambiar de alojamiento. Estuvieron en Ibiza durante dos semanas.

