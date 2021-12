España: Maximiliano Gómez anotó en el triunfo de Valencia sobre el Celta de Vigo

Valencia le ganó al Celta de Vigo 2-1 a domicilio por la 16.ª fecha de La Liga de España y trepó al octavo puesto con 22 puntos, cortando una racha de tres empates. Además, dejó al equipo de Eduardo Coudet 14.º con 16 unidades, apenas cuatro por encima de la zona de descenso.

Iago Aspas abrió el score a los 11', cuando una recuperación de Brais Méndez en campo rival le permitió plantarse en el área, amagar y definir con un puntazo cruzado y de zurda. No obstante, la alegría duró poco.

A los 19' igualó el conjunto de José Bordalás gracias a una presión de Maxi Gómez en el área rival para robar la pelota y dejarla a pedir de Hugo Duro, quien capitalizó la falla del fondo locatario y selló el 1-1 con el que se fueron al descanso.

Gómez, clave en la jugada del primer gol, volvió a aparecer a los 53' cumpliendo con la ley del ex. El uruguayo recibió un buen pase de José Gayá en el área y al quedar de cara con el arquero lo ajustició con un derechazo bajo contra un palo.

El ex Defensor Sporting, quien no jugaba como titular desde el 23 de octubre como consecuencia de una lesión, no celebró su segundo tanto de la temporada y se disculpó con el público local. Luego fue sustituido a los 84'.