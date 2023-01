Fútbol Internacional

España: José María Giménez, por molestias musculares, no entrenó y será baja ante Almería

El uruguayo mantiene dolencias físicas que no le permitieron trabajar el miércoles, jueves y sábado. El viernes lo hizo para probarse.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ultimó la preparación para el partido contra el Almería, sin José María Giménez, por unas molestias muscularss que lo dejarán afuera en la convocatoria; Pablo Barrios, con una leve indisposición; y Yannick Carrasco, baja por una elongación muscular.

El central uruguayo no se entrenó este sábado. No lo hizo tampoco ni el miércoles ni el jueves, a causa de unas molestias. Sí lo hizo el viernes, pero no terminó con buenas sensaciones, con lo que se perderá el encuentro de este domingo frente al Almería, en el que Axel Witsel y Felipe Monteiro son las alternativas para la alineación.

Son baja segura también Stefan Savic, que cumplirá el primero de sus dos choques de sanción por su expulsión ante el Barcelona, como Yannick Carrasco, que sufrió una elongación muscular contra el conjunto azulgrana.

Entre esas ausencias y dudas, sin que haya probado nada en el entrenamiento de este sábado, el once probable de Simeone contra el Almería está formado por Jan Oblak, en el arco; Nahuel Molina, Axel Witsel, Mario Hermoso y Sergio Reguilón o Reinildo Mandava, en la defensa; Marcos Llorente, Koke Resurrección, Geoffrey Kondogbia y Thomas Lemar, en el medio del campo; y Antoine Griezmann y Ángel Correa, en la delantera.

