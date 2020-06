España: Federico Valverde cambió de representante y se sumó a la empresa Wasserman

Fútbol Internacional

El volante uruguayo Federico Valverde decidió realizar un cambio en su representación y se sumó a la empresa Wasserman, una de las principales en su accionar en el fútbol europeo.

Según informó el diario "Mundo Deportivo", el jugador uruguayo de 21 años de edad, decidió sumarse a esta empresa con sede en Los Ángeles y que tiene en su carpeta a jugadores como Clément Lenglet, Raphaël Guerreiro, Joe Gómez, Jamie Vardy, Virgil Van Dijk, N'Golo Kanté o Jordan Henderson.

Valverde, cuyo valor del mercado esta tasado en unos 54 millones de euros, vio su carrera impulsada tras un estupendo semestre en el 2019 donde se ganó su lugar en el equipo que dirige Zinedine Zidane, además del corazón de los hinchas merengues por su entrega en la cancha.

Según "Mundo Deportivo" la vinculación de Valverde con la empresa se gestó tras las negociaciones con Ryan Harper y Simone Rondanini, dos de los directores de operaciones de Wasseman en España.

El "Pajarito" tenía anteriormente como representante a Edgardo "Chino" Lasalvia y Gerardo Rabajda, piezas clave en su vinculación al equipo merengue en la temporada 2016-2017, donde jugó en la filial (Real Madrid Castilla) convirtiendo tres goles en 30 partidos.

Adiós al "Chino"

"Hace un par de meses que no hablo. Lo saludé cuando tuvo familia porque lo más lindo que te puede pasar en la vida es ser papá. Te cambia la cabeza y ojalá le pegue para bien", contó Lasalvia al programa "Vamos que vamos", de Radio 1010 AM el pasado 1 de abril.

Sobre su situación como agente y representado, explicó en su momento: "No tenemos nada claro porque desde que fue papá perdimos un poco de contacto. La novia no me quiere mucho por mi forma de ser, pero con Fede tengo la mejor y le deseo lo mejor. Si bien hoy no tenemos muy claro en qué situación estamos en lo laboral, le sigo deseando lo mejor".

"La parte empresarial la llevaba más Gerardo Rabajda, que es el que se encarga allá. Ojalá el equivocado sea yo, que tenga razón él, que sean felices para siempre y que esto quede en nada", finalizó.

