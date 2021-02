España: Facundo Pellistri fue presentado en Alavés, donde lucirá el número 37

Fútbol Internacional

Facundo Pellistri fue presentado como nuevo jugador del Alavés este lunes en rueda de prensa. El club al que defenderá a préstamo hasta el 30 de junio lo recibió con una conferencia presencial en la que estuvo Sergio Fernández, director deportivo de la institución.

“Agradezco al Manchester United y a Facundo por apostar por este proyecto y por confiar en que su desarrollo profesional y deportivo lo pueda hacer en nuestro equipo, aportándonos las cualidades que atesora como futbolista. Esperamos que encuentre el espacio para demostrar las condiciones y capacidades que tiene”, señaló Fernández.

“Tuve un par de ofertas más pero me gustó mucho esta propuesta. Sergio Fernández me llamó y me motivó para tomar esta decisión”, explicó el ex Peñarol, y se mostró contento por llegar a “un gran club”. “La Liga de España es una de las más grandes y la seguía desde Uruguay. Sabía que este era un desafío grande”, agregó.

“Tengo muchas ganas de empezar esta nueva aventura en un club muy lindo. Es un desafío enorme. El hecho de crecer es tener minutos y poder demostrar dentro de la cancha, que es donde el jugador se siente más cómodo y donde más disfruta. Cuando un jugador juega, crece. Ese es el camino que busco”, expresó el uruguayo.

“Siempre jugué de volante por afuera, generalmente por derecha. Me gusta desbordar y asistir a los compañeros, e ir hacia adelante”, dijo cuando se le pidió que se definiera como futbolista, y contó que a su entrenador, Abelardo, “le gusta mucho el desborde y el centro, y que el jugador que está por la banda opuesta llegue al área”.

Cuando se le preguntó cómo maneja las noticias cuando su nombre aparece entre las grandes promesas de futuro a nivel internacional, le bajó el perfil. “Esas listas me llegan aunque no las miro tanto. Es un orgullo y te motivan para seguir hacia adelante con ganas de más”, indicó, y aclaró que llega con rodaje desde Manchester United, donde “entrenaba a la par”.

Consultado por un referente en su puesto, dijo que intenta “copiar lo mejor de cada jugador, como Neymar, Mbappé y Messi”. “Sería divertido compararse con ellos. Personalmente el que más me gusta y me atrae es Messi”, indicó, y dijo conocer a Iván Alonso, por quien le consultaron por la huella que dejó en el club. “Me han comentado sobre Iván. Lo conozco de Uruguay aunque no compartíamos equipo. Es un compatriota y estoy con ganas de estar en un club donde él supo estar”, concluyó.

