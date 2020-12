España: Atlético de Madrid venció al Elche 3-1 con doblete de Luis Suárez y lidera

At. Madrid

Atlético de Madrid venció al Elche 3-1 como local por la fecha 14 de La Liga de España y es el único líder con 29 puntos. Lo siguen con 26 Real Sociedad (jugó dos partidos más) y Real Madrid (tiene un encuentro más disputado).

Luis Suárez fue gran protagonista desde el arranque. A los 3’ le cometieron un penal que el árbitro sancionó pero que luego tuvo que dejar sin efecto a instancias del VAR, dado que partió en posición adelantada.

Luego dominaba el elenco colchonero sin profundizar, hasta que a los 41’ cayó el 1-0. El inglés Kieran Trippier metió un centro rasante desde la derecha y Suárez, rozando casi imperceptiblemente el balón con el botín diestro, abrió el tanteador.

A los 44’ acarició el 2-0 Llorente al quedar mano a mano, pero su remate se fue por arriba. A esa altura era justa la diferencia y merecía más el equipo de Simeone, que se fue al descanso con una mínima diferencia que tenía gusto a poco.

Atlético de Madrid amplió a los 58’ otra por obra de Suárez. El uruguayo capitalizó un centro bajo de Yannick Ferreira Carrasco desde la izquierda que cruzó toda el área. Yendo al piso y a escasos metros del arco, empujó el esférico y llegó a siete tantos en La Liga 2020/21, igualando a Iago Aspas (Celta) y a Mikel Oyarzábal (Real Sociedad) en la cima de la tabla de artilleros.

El argentino Lucas Boyé descontó a los 64’ tras dos cabezazos en el área local a la salida de un córner, pero Diego Costa selló el 3-1 a los 80’ tras un polémico penal que el árbitro pitó en su perjuicio a raíz de una discutible falta del argentino Iván Marcone.

Suárez fue sustituido a los 74’ por el mediocampista Geoffrey Kondogbia cuando su equipo no la estaba pasando bien. Lucas Torreira fue suplente pero no ingresó, y José María Giménez no integró la convocatoria por estar lesionado.

POSICIONES, FIXTURE Y GOLEADORES