España: Atlético de Madrid tiene todo acordado con Olivera. Resta arreglar con Getafe

Mathías Olivera tuvo una gran temporada pasada con el Getafe. El exjugador de Nacional disputó un total de 29 juegos (entre Liga de España y Europa League) con la camiseta del conjunto azul y no convirtió goles.

Esto despertó el interés de varios equipos europeos y uno de ellos fue el Atlético de Madrid. El "Colchonero" vendió a su lateral izquierdo suplente, Caio Henrique, al Mónaco. Tal es así que Diego Simeone salió a la busca de su sustituto y lo encontró: Olivera.

¿El gran problema? La cláusula de rescisión que posee el futbolista de 22 años que es de 20 millones de euros. Según informó el medio AS, Atlético de Madrid está trabajando para no tener que pagar esa cifra debido a que no se encuentra tan bien económicamente.

Una de las posibilidades es poner jugadores en la operación. Al Getafe le interesa el pase de Víctor Mollejo, aunque es un futbolista que el entrenador argentino va a tener en cuenta para la próxima temporada.

Atlético de Madrid tiene todo acordado con Olivera, pero no tiene pensado gastar más de cinco millones de euros por su pase debido a que lo ven como una apuesta y una alternativa al lateral izquierdo titular, el brasileño Renan Lodi. Getafe pidió, como mínimo, diez millones de euros.

Resta esperar como se dan las negociaciones. De concretarse, Atlético de Madrid sería el cuarto equipo en la carrera del lateral uruguayo: debutó en primera en Nacional, pasó al Getafe y tuvo un breve paso a préstamo en el Albacete.

