España: "Suárez hará al Atlético de Madrid mucho más fuerte", dijo el culé Sergi Roberto

El lateral del Barcelona, Sergi Roberto, habló del presente del Barcelona y aseguró que la llegada de Luis Suárez al Atlético de Madrid hará a los colchoneros: "un equipo mucho más fuerte".

El jugador blaugrana entrevistado en la radio "RAC1" del país ibérico, fue consultado sobre el uruguayo y manifestó: "le tengo un aprecio especial, es un jugador que nos ha dado muchísimo todos estos años".

"Si se acaba marchando (lo que es un hecho tras destrabarse la salida del salteño sobre el cierre de la jornada), el Atlético de Madrid será un equipo mucho más fuerte", aseguró.

También dio su opinión sobre el culebrón con Lionel Messi que decantó en la decisión del argentino de quedarse en el club por motivos contractuales, expresó: "pensé lo mismo que cualquier culé, que no podía ser verdad que Leo no continuara con nosotros. No me imagino un Barça sin Messi y cruzaba los dedos para que se quedara. Desde que estoy en el primer equipo siempre le he visto con las mismas ganas y ambición. Ahora no será menos".

Por último expresó sobre el nuevo entrenador del club, el holandés Ronald Koeman: "nos ha hecho trabajar muchísimo, los entrenamientos están siendo muy largos. Estamos entrenando muy bien. Dice a los jugadores las cosas claras y eso es bueno para el equipo. Confío plenamente en el entrenador y en todos los jugadores".

