España: "Ronald Araújo podría haber ido al Real Madrid", dijo su extécnico de Rentistas

Ronald Araújo se afianzó en la primera del Barcelona. Tras la lesión de Gerard Piqué y el bajo nivel de Clément Lenglet, Ronald Koeman recurrió al uruguayo y no lo defraudó. En los últimos dos juegos estuvo desde el vamos y convirtió un golazo en el empate 2-2 ante Valencia.

Sergio Cabrera, padre de Leandro Cabrera (jugador del Espanyol), fue entrenador de Araújo en su etapa en Rentistas y, en una entrevista con el programa 'Què T'hi Jugues' de la Cadena SER, aseguró que es un jugador que "absorbe todo como una esponja, todo lo que le dices lo asimila".

Cabrera comentó cómo surgió el pase de Araújo al Barcelona: "Paco Ors, que era entonces director deportivo del Fuenlabrada, es muy amigo mío y viajaba mucho a Uruguay. Allí vio jugar a Ronald y le llamó la atención. Se lo comentó a Ramon Planes cuando era director deportivo del Getafe. Coincido con Ramon Planes y tomando un café en el mes de marzo de 2018 me preguntó por él. Tres meses después, Ramon Planes ficha por el Barça y se llevó a Araújo para allá. Las condiciones de él son inmejorables".

Dejó en claro que Ramon Planes es el "alma mater de este tema. Siempre me repite lo mismo: 'No me olvido de tu palabra. Es una esponja este chico'. Todo lo que le dices lo asimila y trata de aplicarlo. Y sigue con la misma humildad".

Además, comentó que Araújo estuvo muy cerca de "haber ido al Real Madrid. Después de muchos años, hemos hecho muy buena amistad con Ramón Martínez. En 2018, el primer partido de Liga que juega Getafe contra Real Madrid, tengo una llamada telefónica de Ramón. Pensé que me estaba llamando porque estaba con Leandro (Cabrera), pero me dijo: 'Quiero que me digas si Ronald Araújo ya está para el primer mundo'".

"Era mucha responsabilidad para mí también y le dije: 'Creo que tiene que dar un paso previo. Usted me está hablando del Real Madrid. Quizás el filial...'. A los ocho o nueve días lo ficha el Barça. El destino estaba marcado para ir al mejor fútbol del mundo, y un grande", concluyó.

