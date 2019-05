España: “No todos pueden despedirse como Diego Godín”, destacó Diego Simeone

Fútbol Internacional

“Quería disfrutar de cada minuto, cada instante. Se hace complicado separar los sentimientos del juego. Por suerte se empató, queríamos certificar la segunda posición, y ahora a disfrutar este momento con mi gente”, fueron las primeras palabras de Diego Godín tras el 1-1 del Atlético de Madrid ante Sevilla en el Wanda Metropolitano, el estadio donde el capitán colchonero se despidió de su afición.

Fue un encuentro muy especial incluso desde la previa, tal como lo mostró Antoine Griezmann. El francés, gran amigo del uruguayo, llegó al escenario con una casaca número 2 de Godín y entró a la cancha con su hija, quien también lució una camiseta con el 2 en la espalda y la palabra “padrino”.

Una vez finalizado el cotejo, los futbolistas del Atlético de Madrid le hicieron un pasillo al capitán de la Celeste y lo levantaron en andas. El defensor de 33 años posó en el césped con visible emoción en sus ojos junto a una gran pancarta que decía “Gracias Godín”.

“Son muchas cosas vividas, muchos años. Lo bueno, lo malo, todo. Muchos momentos con amigos y compañeros de vestuarios, que son mi familia”, añadió, y evitó referirse a su futuro en el Inter de Milán. “Hasta que no acabe la temporada, por respeto a mi afición, hasta que no acabe de jugar con esta camiseta, no voy a hablar de otro equipo ni nada”, sostuvo.

Godín se despidió así: con su gente y luciendo el escudo que reclama la afición. pic.twitter.com/AUzi7GhHt8 — La Casa del Fútbol en Movistar+ (@casadelfutbol) 12 de mayo de 2019

Tras el partido y el emotivo homenaje, Diego Simeone ponderó al uruguayo: “Los futbolistas se pueden despedir de la manera que lo han hecho estos chicos. Se lo merece como Gabi, como Fernando (Torres). No todos los futbolistas se pueden despedir como lo han hecho ellos. Esto le quedará para toda la vida porque había un respeto en el silencio esperando que hable, no se iba nadie del estadio. Me pone muy contento. Eso es crecimiento de vida”.

El Cholo habló además del “esfuerzo enorme por jugadores importantes” que ha hecho el club. “Cuando no había opciones y se movió todo para que siguiera Falcao. Luego con Oblak, con Griezmann ... Habla de crecimiento. Un club, un estadio que mejora. Ya tenemos dos segundos. Todavía nos cuesta la Champions ... en la Copa del Rey no nos está yendo bien en los últimos años. Hay que estar preparados para resolver y por eso nos quedamos”, añadió, y confía en que Griezmann se quedará para la próxima temporada”.

No hay palabras suficientes para darles de nuevo las gracias por su cariño. Siempre en mi corazón #Atleti ?? pic.twitter.com/6obRBwKPDE — Diego Godín (@diegogodin) 12 de mayo de 2019