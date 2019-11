España: “Fue lindo hacer un gol y que sirvió para que el equipo gane”, dijo Arambarri

Fútbol Internacional

Mauro Arambarri fue protagonista importante de la victoria del Getafe 3-1 sobre el sorprendente Granda con su tanto.

El ex volante de Defensor Sporting habló con cien por ciento deporte, en la Sport890, sobre esta victoria de su equipo: "Granada venía de hacer bueno partidos" y añadió que fue "lindo hacer un gol y que sirvió para que el equipo gane".

Además, aseguró que por el estilo de juego "defensivo del equipo quizá no llego tanto al área y no convierto tantos goles".

Esta es la tercera temporada de Arambarri en Getafe y aseguró que está muy cómodo: "El entrenador me tienen mucha confianza y la verdad que estoy motivado de jugar en una liga que es impresionante".

Por último, Arambarri pasó por el proceso de selecciones juveniles, pero no se ilusiona mucho con estar en la mayor: "Primero que nada pienso en jugar en mi equipo. Después hay muy bueno volantes jóvenes, completos como se busca ahora. Por eso estoy tranquilo porque pienso que estoy haciendo todo bien, pero si no se da mi citación a la selección no pasa nada. Hay cosas peores en la vida que eso"