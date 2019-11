España: "Era un gol que estaba buscando y se van a venir muchos más", dijo Fede Valverde

Fútbol Internacional

"Es para la gente que me rodea, los que luchan conmigo, mi familia, novia, los que están conmigo en las buenas y malas", dijo el "Pajarito"

Federico Valverde mostró toda su alegría por el gol que consiguió ante Eibar, el primero desde que juega en Real Madrid y que valió para el 4-0 con el cual su equipo sumo tres puntos en la Liga española.

"Estoy muy contento por la victoria vinimos a buscar eso y además de anotar mi primer gol con esta camiseta y se vienen muchos más", comenzó diciendo el uruguayo.

"Era un gol que estaba buscando en los últimos partidos, ya que era algo especial", dijo en zona mixta y explicó: "lo busqué, lo pelee, Luca (Modric) me dio una asistencia tremenda y entró. Lo importante es que ganamos y vamos al parate de selecciones muy contentos".

"Esto es para la gente que me rodea, los que luchan conmigo, mi familia, mi novia, los que están conmigo en las buenas y malas", expresó sobre la dedicatoria del tanto.

Perfume francés

Zidane, entrenador del equipo, no se quedó atrás y una vez más se deshizo en elogios para el volante celeste: "lo que hace es que cuando juega lo hace muy bien. Me alegro por él, pero te digo lo más importante es que todos están enchufados. Hemos cambiado tres del último partido, pero no ha cambiado nada. La dinámica es buena y esto es importante".

Y finalizó: "jugó muy buen partido. Es un jugador diferente, joven, quiere, tiene hambre de hacerlo bien. Me alegro por su gol porque tiene un remate fenomenal".

Declaraciones de Fede Valverde ( @fedeevalverde ) post Eibar 0-4 Real Madrid Jornada 13 (09/11/2019) | #EibarRealMadrid

??https://t.co/XdzTcNYvVA — Rafa RNMJ (@rafa_rnmj) November 9, 2019

impossível não se apaixonar por fede valverde pic.twitter.com/Sn7eKHP1qO — ???????? (@favramos) November 9, 2019