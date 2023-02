Ernesto Dehl: “En la gestión Alonso se atendió a los equipos amigos y fuimos relegados”

Fútbol uruguayo

El presidente de Cerro Largo, Ernesto Dehl, habló del panorama político rumbo a las elecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) del próximo jueves y señaló que Pablo Ferrari es el indicado para “cerrar una brecha” que Ignacio Alonso generó en su mandato.

Dehl, entrevistado en “Carve Deportiva” (10.10 AM) comenzó diciendo: “el futbol está enrarecido, estamos viviendo un momento difícil, con clima de enfrentamiento. Por error se incorporó al arbitraje dentro del esquema político del Congreso que vota las elecciones y no deberían estar por ser funcionarios de la AUF. Eso crea las subjetividades”.

“Alonso generó una brecha oficiando enfrentamientos con varios clubes profesionales y será muy difícil cerrarla”, dijo y fue a más: “la Asociación no es una entelequia, es el fútbol, el Uruguayo de primera y segunda división. Este producto esta bastante decaído y fracasa a nivel internacional donde no somos competitivos”.

Y habló de porque su club apoya a Ferrari: “traerá su experiencia de gestión, es un hombre de consenso, dialogo, de tender puentes. Hoy, como decía, hay una brecha muy grande y es el indicado”.

Las razones

Al hablar del mandato de Ignacio Alonso fue contundente al decir: “en estos años no fueron solidarios con nosotros, hemos quedado relegados y llega un momento donde hay hijos y entenados”.

“Que se gobierne de espalda, donde pedís información y solicitudes sin contestar, que no te tengan en cuenta como equipo profesional, que no paren de subir costos cuando los números no dan, esas cosas pasaron”, recordó.

“Pasamos cuatro años pidiendo para cambiar el producto, hacer una liga, tener autonomía, así como se le permite a OFI, y no fuimos atendidos. Se nos niega cuando está en el estatuto y lo hacen buscando todos los vericuetos legales”, aseguró.

“Somos equipos históricos”, dijo en referencia a las nueve instituciones que gestaron la candidatura de Ferrari: “en este tiempo se atendió más a los equipos gerenciados, a los equipos amigos y los que pensamos distinto quedamos relegados. Cada vez con más costos, pagando más y eso no puede seguir”, cerró.

