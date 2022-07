Entrenadora de Irlanda denunció haber sido agredida sexualmente por tres hombres

La entrenador de la selección femenina de Irlanda, Vera Pauw, denunció este viernes en sus redes sociales que fue violada y agredida cuando era jugadora. "Esto ha sido lo más difícil de mi vida pero, finalmente, estoy lista para seguir adelante y estar orgullosa de quién soy", escribió en un mensaje junto a una carta de denuncia.

Según la entrenadora neerlandesa, los hechos ocurrieron cuando era futbolista y el agresor habría sido un directivo del fútbol. La Federación Irlandesa, nada más conocerse la noticia, le brindó su apoyo.

También afirmó haber sido agredida sexualmente por "otros dos hombres". Además, acusó a la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) de tratar de silenciar su experiencia al negarse a abrir una investigación completa.

Por su parte, la KNVB admitió que no respondió lo suficientemente rápido cuando Pauw denunció por primera vez los hechos y que había cometido errores, pero también se excusó afirmando que pasó el caso a un investigador independiente, como supuestamente solicitó la actual seleccionadora de Irlanda.

This has been the toughest thing in my life but, finally, I'm ready to move on and be proud of who I am



