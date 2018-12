En Argentina aseguran que el delantero Marco Ruben jugará en Nacional

Fútbol uruguayo

El delantero argentino Marco Ruben manifestó a los dirigentes de Rosario Central su deseo de cambiar de aire a partir de enero y su nuevo destino sería Nacional. Así lo informó este domingo el programa Un buen domingo, de Radio La Red, y agregó detalles.

Según le expresó a la dirigencia canalla el representante del futbolista, Andrés Miranda, en cuestión de horas llegará una oferta formal desde filas tricolores. Al jugador, que se encuentra en Punta del Este y ya dialogó con Eduardo Domínguez e Iván Alonso, se le vence el contrato este lunes, aunque existe una opción de renovación automática por seis meses más. El club pretende que su salida sea a préstamo con cargo y con opción de compra en junio.

El último semestre de Ruben no fue bueno y los directivos de Rosario Central no ven con malos ojos su salida, dado que es el contrato más alto del plantel. Fernando Zampedri le ganó el puesto y el delantero no anotó en sus nueve partidos de la Superliga. Su último tanto fue de penal en la goleada 6-0 sobre Juventud Antoniana por la Copa Argentina el 2 de agosto. Luego se coronó campeón de ese torneo, sacándose una espina de varios años.

Ruben, de 32 años, inició su carrera en Rosario Central y a los 21 emigró. En España pasó por el Recreativo Huelva y Villarreal, luego tuvo un breve pasaje por el Dinamo de Kiev y por el Evian TG de Francia, y por último jugó un semestre en Tigres de México. En enero de 2015 pegó la vuelta al club del que es hincha y no volvió a irse.

Los canallas ya aseguraron la contratación del volante Fabián Rinaudo, sumarán en las próximas horas al mediapunta colombiano Jarlan Barrera (del Junior) y pretenden seguir reforzándose para jugar la Copa Libertadores, donde enfrentarán a Gremio, Universidad Católica de Chile y un equipo de la fase previa. Entre los nombres que interesan aparece el de Diego Polenta.