Emotivo homenaje del Nantes a un año del fallecimiento del argentino Emiliano Sala

Fútbol Internacional

A 365 días del fatal accidente aéreo, su ex club le dedicó una camiseta y sigue reclamando al Cardiff por el pago de su pase.

Un año después del trágico accidente de avión en el que perdió la vida Emiliano Sala y el piloto David Ibbotson, los homenajes a la figura del futbolista argentino se suceden en Cardiff. El delantero de 28 años volaba desde Nantes a Cardiff, su nuevo club, cuando la avioneta que lo transportaba se estrelló en el Canal de la Mancha.

Hoy 21 de enero se cumple un año del accidente y el Cardiff City mostró su recuerdo al que en su momento fue el fichaje más caro de su historia. El club invitó a todos aquellos aficionados que lo deseen a realizar una ofrenda floral en la estatua de Fred Keenor que se encuentra enfrente de su estadio.

“Todos nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de Emiliano Sala y David Ibbotson. El dolor por el que han pasado debe ser indescriptible”, anunció el club en un comunicado.

Dos semanas después del accidente, el fuselaje del avión fue hallado en el fondo del mar, cerca de la isla de Guernsey. Cuando fue recuperado, se encontró en él el cuerpo de Emiliano Sala, no así el del piloto, que sigue desaparecido.

Otros futbolistas como Kylian Mbappé se han sumado al recuerdo a Sala en un emotivo vídeo publicado en las redes sociales del Nantes, club que vendió a Sala al Cardiff a cambio de más de 17 millones de euros.

Porque llevaste la túnica nantesa con grinta y lealtad, dejaste un recuerdo imperecedero en la casa amarilla. Contra Bordeaux, en tu honor, el FC Nantes estará pintado con los colores de tu país. Una camiseta que tú merecías ! pic.twitter.com/eBR8plC9g4 — FC Nantes (@FCNantes) January 21, 2020

En este año, las controversias que rodean el accidente se han sucedido, con varios mensajes en los que Sala expresaba sus dudas ante la forma en la que iba a viajar hasta Cardiff. El piloto no tenía licencia para transportar a pasajeros a cambio de dinero y tampoco para hacerlo de noche, pese a lo que lo hizo.

Además, en las últimas horas, la BBC tuvo acceso a un audio en el que Sala explicaba a un amigo suyo, tres días antes de morir, que el Nantes no lo estaba tratando con respeto y lo estaba forzando a salir. Hoy, el club anunció que jugará su próximo partido con una camiseta celeste y blanca en su honor.

Hace un año, no había pasado ni una semana de luto cuando el Nantes y el Cardiff comenzaron a mostrar sus diferencias sobre el traspaso del jugador fallecido. El club galés dijo que pagaría el fichaje si estaba “obligado contractualmente”. Pero si había “alguna anomalía” defendería sus intereses, según expresó el presidente, Mehmet Dalman.

El Nantes reclamó el primer pago acordado y pidió el respaldo de la FIFA, que el 27 de febrero abrió una investigación. Según el Cardiff City, el contrato que había firmado con el argentino no era legalmente vinculante porque la Premier League aún no lo había validado.

El 26 de abril la tragedia sumó un nuevo capítulo con la muerte por infarto del padre de Sala, Horacio, en Progreso (Argentina).

El 30 de setiembre la FIFA dictaminó que el Cardiff debía pagar al Nantes los seis millones de euros correspondientes al primer plazo del traspaso del delantero. En su decisión tuvo en cuenta las “circunstancias únicas y específicas de esta trágica situación”. El club galés no quedó satisfecho y apeló al TAS.

La solución definitiva del caso se demorará aún varios meses, puesto que el TAS, al anunciar que aceptaba el caso, precisó también que no habría sentencia antes del mes de junio. En algún momento antes de ese plazo celebrará una audiencia con las partes implicadas. El Cardiff aspira con su recurso a no pagar cantidad alguna por un jugador del que ya no podrá disfrutar.

Mientras, coincidiendo con el aniversario, se publicó en el Reino Unido el libro ‘El asesinato de Emiliano Sala’, escrito por el periodista Harry Harris, que extiende una sombra de sospecha sobre el papel del Nantes en el accidente mortal. Según el autor, los tribunales pronto dictaminarán si hay base para sustentar estas dudas.

EFE / FútbolUy