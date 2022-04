Emmanuel Gigliotti: "Era muy trascendente quedarnos con estos tres puntos de visita"

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Emmanuel Gigliotti, autor de un doblete que posibilitó el triunfo ante Vélez Sarsfield en el Amalfitani por Copa Libertadores, aseguró que se consiguieron: “tres puntos trascendentes de visita”.

Gigliotti, en conferencia de prensa, comenzó analizando el partido y dijo: “creo que Vélez inició mejor, al punto que llegó al gol. Por el momento que están pasando era esperable que salieran a buscar desde el inicio, más con el impulso de su gente”.

“La expulsión (de Florentín en el primer tiempo)”, la que considero correcta: “nos ayudó a que pudiéramos manejar la pelota y adelantarnos en la cancha. A eso se sumó que el gol del empate llegó en un momento justo del trámite”.

“Ellos son un equipo de juego dinámico, pero los pudimos controlar de buena manera y no hemos pasado grandes sustos a lo largo del partido”, sentenció.

Goles son amores

El “Puma” consultado sobre el doblete conseguido y su importancia para la confianza, mencionó: “lo esperaba, tenia ganas de que lleguen. Pero más ansías tenía de que gané el equipo ya que estamos en un grupo apretado y era trascendental conseguir los tres puntos”.

“Es muy importante para cualquier nueve convertir”, aseguró y argumentó: “genera confianza al equipo y una linda preocupación al entrenador con respecto a los otros delanteros. Es clave que podamos anotar”.

Sobre los dos tantos que consiguió, aseveró: “fueron goles de nueve. Por ahí en los partidos anteriores me tiraba muy atrás y hoy me quede mucho más en el área y me benefició. No me asocié tanto a nivel de juego, pero estaba en el lugar indicado para poder definir”.

Y cerró agradeciendo a los hinchas por el aliento recibido: “sentimos mucho el apoyo de la gente. Por suerte le devolvimos un poco de alegría”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy