Emiliano Velázquez: "En la selección desde que llegas te tratan como si fueras el mejor"

Fútbol Internacional

El uruguayo Emiliano Velázquez, zaguero del Rayo Vallecano, declaró que le "gustaría ir" a la próxima Copa América de Brasil con su selección y apuntó que cada vez que es citado trata de "absorber cada minuto con los mejores" jugadores de su país.

Velázquez está disfrutando una nueva experiencia en la Primera División española con el Rayo, con el que logró el ascenso de categoría la pasada campaña. Aún así, desde la distancia, sigue todo lo que ocurre en el Apertura.

"Sigo lo que pasa en Uruguay. Veo las fechas y los goles. Tengo muchos amigos y conocidos y siempre estoy en contacto, pensando y mirando los partidos", dijo Velázquez, que inició su carrera profesional en Danubio.

"Esta temporada Danubio empezó flojo de visita, pero en casa ganó. Deben demostrar el equipo que son, ganar siempre, pero poco a poco", señaló el central uruguayo, que en algún momento espera regresar al club del que salió rumbo a España.

"Si cuando quiera volver Danubio está en un nivel superior y no necesita mis servicios lo entenderé, pero de mi parte está volver y no viejo sin nada que aportar. Querría volver para ayudar y no ser un lastre", comentó.

Celeste

Velázquez ha sido citado varias veces para acudir a la selección. La última vez en noviembre de 2018, aunque no jugó ni contra Brasil ni frente a Francia.

"A todos nos gustaría estar siempre en la selección, ser un fijo y tener ese sentimiento de tranquilidad. A mi me tocó ir la última vez, no jugar, pero hay que absorber cada minuto que pasas con los mejores para aprender y disfrutar", confesó Velázquez, que habló del grupo que dirige el seleccionador Óscar Washington Tabárez.

"Lo bueno que tiene esa selección es que el día que llegas te tratan como el mejor, como si fueras el más importante, y te tratan de dar unas pautas para convivir y congeniar. Además, el seleccionador te da una charla de lo que pretende de ti, de lo que le gusta y de lo que puedes mejorar", apuntó.

La próxima cita importante de la selección uruguaya será la Copa América de Brasil este año.

"Para estar allí tengo que hacer las cosas bien en el Rayo y a partir de ahí pensar en lo que pueda venir. Si hago las cosas bien, al Rayo le irá mejor, a mi también, y habrá posibilidades. Lo que trato es de alcanzar metas cortas para un objetivo a largo plazo".

Para la selección uruguaya compite por un puesto con José María Giménez y Diego Godín, la pareja defensiva del Atlético de Madrid.

"Giménez tiene poca edad, pero es de los mejores, y Godín también. Solo de verles hay que aprender. En el caso de Godín es el capitán de la selección y es lo que cada central de Uruguay tiene que aspirar a ser. Es una persona ordenada, responsable, buen compañero y como jugador no hay que decir nada porque lo conoce todo el mundo.

FútbolUy l EFE