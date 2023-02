Emanuel Gularte: “Estuve cerca de ir a Peñarol, supongo que en algún momento se va a dar”

Fútbol uruguayo

Emanuel Gularte, defensa de 25 años del Puebla de México, dialogó este viernes con el programa Fuera de Juego de Carve Deportiva 1010 AM y aseguró que tiene “muchas ganas de estar en un sitio donde si no ganás y jugás mal, no servís para nada. Tengo una edad en la que necesito vivir eso”.

“Estoy muy cómodo y me ha ido muy bien en México, pero sí siento que es momento de dar un salto deportivo y estar en un equipo donde tenga mucha influencia la gente y en el que la obligación sea ganar”, dijo, y agregó: “Hoy por ejemplo Alfredo (Arias, entrenador de Peñarol), a quien yo conozco, tiene obligaciones no por el plantel sino por el lugar donde está”.

“Necesito nuevos desafíos, llevo mucho tiempo en el equipo y, más allá de lo cómodo que estoy, siento que es momento de ir en busca de nuevos desafíos, de ir en busca de un poquito más”, comentó el ex Wanderers y Progreso.

“Puebla está en una etapa de recambio. Hacía tres años que veníamos compitiendo lindo y en el último período de pases se tomó la decisión de vender mucho y promover más juveniles en esta temporada. Nos está costando un poquito, se cambió de entrenador y muchos jugadores”, apuntó.

Por último, se refirió a las posibilidades de regresar al fútbol uruguayo: “Estuve más cerca de ir a Peñarol que a Nacional, faltó poquito, pero supongo que en algún momento se va a dar”.

