Elecciones en la AUF: Los que votan a Ignacio Alonso para su reelección como presidente

Ignacio Alonso, en caso que las elecciones no sean suspendidas o pospuestas por la justicia civil o que la Conmebol desactive su condicionamiento a Ferrari para otorgarle el certificado de idoneidad a Ferrari, será el único candidato a las elecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol que se realizarán este jueves desde las 18 horas en el Estadio Centenario, por lo cual se mantendrá como presidente para el período 2023 al 2026.

"No me bajo, me bajaron", dijo el propio Ferrari en la noche del miércoles dejando por el camino su candidatura, por lo cual Alonso cumplirá con el trámite de los sufragios para oficializar su continuidad.

Para ello es seguro que contará con 22 votos en el Congreso procedentes de los clubes de primera división (voto doble) que son: Nacional, Boston River, Deportivo Maldonado, La Luz, Plaza Colonia, Racing y Montevideo City Torque.

En lo que respecta a la Segunda División Profesional, los que lo acompañarán (voto simple) son: Albion, Atenas de San Carlos, Cerrito, Miramar Misiones, Oriental de La Paz, Rentistas, Sud América y Tacuarembó.

A ello se sumarán nueve votos correspondientes a la Organización del Fútbol del Interior, otros seis de la Primera División Amateur, once de la Asociación de Futbolistas Profesionales y uno de la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol, Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol y Liga de Fútbol Sala.

De esta forma alcanzaría 51 votos para quedarse con la presidencia de la AUF, algo que es un hecho al quedar como único postulante.

“Si no cambia nada ¿para que vamos a ir?”, expresó José Luis Palma, presidente de Liverpool, sobre si el resto de los votantes, lo que acompañaban la lista opositora, se presentarán para emitir su sufragio.

