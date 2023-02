Elecciones en AUF: Ruglio explotó por habilitación de nuevos equipos femeninos para votar

Fútbol uruguayo

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, explotó este jueves en sus estados de WhatsApp contra la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por la habilitación a votar en las elecciones de AUF del próximo jueves 16 a cuatro equipos del fútbol femenino que no participaron en la temporada 2022.

“Ayer informaron en AUF que cuatro equipos de fútbol femenino, que no compitieron en 2022, iban a ser inscriptos y habilitados a votar para esta elección”, comenzó escribiendo el mandatario mirasol en la red social.

“No solo no corresponde reglamentariamente, sino que no es ni lógico ni ético. De todas formas, ya hay libertad total de hacer cualquier cosa sin que a nadie le parezca importarle las cosas groseras que están pasando”, ahondó al respecto.

“Gente que hace unos años vendió un discurso de ‘horror’ frente a algunas prácticas, hoy se suman a la masa que apoyan. Están rompiendo el fútbol uruguayo y nadie parece verlo”, aseguró, y cerró: “A todo esto, algunos árbitros van a dirigir todo el año al mismo equipo en cancha o en VAR. Habrá que dar pelea larga, porque dar pelea siempre nos gustó”.

Por su parte, Ignacio Alonso, presidente de la AUF, respondió este viernes en el programa 100% deporte de Radio Sport 890: “En una semana aparecieron como diez equipos y lo único que hicimos fue poner la fecha de corte en la que se habían presentado el 31 de enero. Se anotaron tres equipos y, para que se eliminen suspicacias, hay rechazados de toda clase”.

“Hay equipos que ya habían competido”, pero el Consejo de Liga determinará si pueden votar o no. “Están afiliados a la AUF” y podría votar “como se hizo siempre”. “El criterio es objetivo”, aseguró, y concluyó: “Me imagino que se van a presentar, no sé por qué no lo harían”.

