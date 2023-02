Elecciones en AUF: “Se tomaron 18 días para hacer este mamarracho”, indicó Pablo Ferrari

Fútbol uruguayo

Pablo Ferrari, Subsecretario de la Secretaría Nacional de Deporte (SND) y quien este miércoles se bajó de su candidatura a la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), habló en Último Al Arco de Radio Sport 890 y aseguró que “no” está de acuerdo con que “tenga que renunciar”.

“No estoy de acuerdo con que tenga que renunciar, por un tema jurídico de que no existe incompatibilidad como me quieren decir”, comenzó diciendo, y añadió: “Lo tengo que hablar con mi familia, con las personas que me pusieron en ese cargo. No se puede contestar esto como quien contesta un WhatsApp”.

“A horas de la elección, toman esa decisión. ¿Por qué no le lo dicen una semana antes y yo poder evaluar? Se tomaron 18 días para hacer este mamarracho. Yo cuando me presenté fui muy bien asesorado, me dijeron que tenía que pedir licencia y la pedí”, agregó Ferrari, el candidato opositor.

Con respecto a las cartas emitidas por Conmebol, afirmó que la primera “fue un papelón” porque “dicen que soy funcionario público y no es así. Es un cargo de confianza”. Sobre el artículo 16 de la ley 19.828 que nombra el documento, aclara: “Ese artículo que mencionan está derogado (diciembre de 2020). Ya no existe más”.

“Estoy sorprendido con el reto de (Ignacio) Alonso ahora”, indicó sobre la carta de quien va por la reelección. “Lo invité a debatir ideas sobre el fútbol uruguayo. Es una carta muy fuerte, con tonos de patoterismo, que no le hace bien al fútbol uruguayo”, finalizó.

