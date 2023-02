Fútbol uruguayo

Elecciones AUF: “Si me vinieron a buscar es porque no hay paz política”, afirmó Ferrari

Aseguró que no es “candidato de Peñarol” ni “de Tenfield”, empresa con la que no tiene “ningún tipo de relación. Ni buena ni mala”.

Pablo Ferrari, candidato a la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por la lista opositora, habló este miércoles en Desayunos informales de Canal 12 sobre su candidatura para las elecciones del próximo jueves 16 de febrero.

Su candidatura “surge de la búsqueda que tuvieron unos clubes”. “Vinieron muchísimos clubes importantes e históricos del fútbol uruguayo a solicitar a que fuera candidato. Tuve que pensarlo muy pocas horas. Sucedió que vinieron a buscarme por mi trayectoria”, comentó el Subsecretario de la Secretaría Nacional del Deporte: “Si soy electo presidente a la AUF, tengo que renunciar al cargo de subsecretario. Desde que decidí ser candidato no puedo tomar alguna decisión”, explicó.

“Tengo 25 años en el deporte y muchísima gestión. En todos los lugares que me manejé, lo hice de la misma manera; tratando de unir y tratando de conciliar, no entrar en provocaciones, tratando de que todas las partes nos pongamos en una misma mesa y trabajar juntos. Es lo que precisa la AUF hoy”, añadió.

“Lo clubes me dijeron que se necesita paz política y eso es lo que vengo a buscar en estos momentos. Así como estuve sorprendido de que me vinieron a buscar, estoy sorprendido de los ataques que estoy recibiendo. Realmente es una sorpresa”, apuntó el abogado.

Afirmó que no es “candidato de Peñarol” ni “de Tenfield”, empresa con la que no tiene “ningún tipo de relación. Ni buena ni mala”. “Soy candidato para el fútbol uruguayo. Vengo a unir el fútbol uruguayo”, indicó con respecto al apoyo recibido por los Aurinegros.

“Fui socio de Peñarol porque me lo pidieron un grupo de amigos para acompañar una lista y el que me lo pidió fue Gastón Tealdi”, dijo, y siguió: “Me sorprenden tantas cosas como los ataques que estoy recibiendo en las redes. Creo que no hay nada orquestado, pero sorprendente”.

El apoyo

Contó que “al tener tantos mensajes” de dirigentes (Danubio, Defensor Sporting y River Plate), pensó “que pasó algo”. “Me preocupo mucho por los jugadores. Me llaman por temas urgentes como lo fue en la pandemia. Estoy acostumbrado a eso. Cuando me pongo a contestar recibo el llamado de [Ignacio] Ruglio [presidente de Peñarol]. Cuando recibo esa catarata de mensajes y de propuestas para ser candidato, les dije que tener un espacio para reflexionar”, agregó.

“Hoy Rampla me apoya, Bella Vista me apoya. Hubo dirigentes de Peñarol y Nacional en el Ejecutivo que han tomados decisiones ecuánimes e imparciales. No me van a dominar Peñarol ni Nacional, vengo a unir el fútbol uruguayo. Pretendo juntar a todas las partes y hacer un plan estratégico como debe ser y que estemos incluidos todos en la misma mesa”, continuó.

La Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (Audef) es “una institución muy prestigiosa que ha sido olvidada en estos años de gestión. Por lo que percibí está abandonado y necesita que la AUF lo proteja”.

“Si me vinieron a buscar es porque no hay paz política. Los que me vinieron a buscar, les agradecí y me siento orgulloso, que son históricos del fútbol uruguayo, dirigentes, y les dije que trabajaría con condiciones, trabajar para todos”, aseguró.

“Veo descontento. Tengo que revisar los números. Lo que tengo que hacer revisando los números es ver cómo se distribuyen. Hacerme de las pruebas y tomar las decisiones, en conjunto y asesorado”, destacó.

Contra todos

Busca “trabajar con toda esta gente que hoy está descontenta con la gestión de Alonso. Hoy el fútbol uruguayo está dividido. Trabajar todos en conjunto. Se precisa la paz política para trabajar”, dijo, y aseguró que “en la gestión de Alonso hay sectores que están desprotegidos. La obligación del presidente es unir y eso es lo que yo pretendo”.

“El presidente puede designar a tres personas directamente. Mi intención es que, si yo gano, personas que no me votaron o sectores que no me votaron integren igualmente el ejecutivo y es una forma de que me controlen. También tratar de que esas personas la designen el otro sector”, comentó.

“Pondré foco en revisar los números. Que esos ingresos fuertes que lleguen hoy a la AUF se derramen en todo el fútbol uruguayo. Tenemos que vivir todos, esto es como una gran familia”, dijo.

Unir todas las partes

Con respecto al contrato de televisión, dijo: “Tengo experiencia en contratos de televisión. Con la Unión del Rugby del Uruguay negocié con Nuevo Siglo, DirectTV y ESPN. En algunos contratos tienen cláusula de igualdad y otras no tuvieron. En la federación hoy se manejan unos US$ 5.000.000 al año, casi US$ 4.000.000 y algo de presupuesto”.

“Hubo contratos por US$ 1.000.000. Cuando tuve que negociar con el grupo de trabajo porque yo no trabajo solo, negociamos lo mejor lo mejor para el deporte. Trabajaremos para que haya un mejor resultado en el contrato y haya mayores ingresos”, aseveró.

“Eso no te lo puedo contestar porque aún no vi el contrato. Hace una semana me lo propusieron estar acá. Tengo tiempo para instruirme al respecto. Tampoco pienso que es una decisión que yo tenga que tomar acá, tengo que asesorarme”, añadió.

“Las líneas claras las marqué: Revisar el contrato, escuchar a las partes y asesorarme con las personas que saben. Hay muy buenos periodistas trabajando en AUF TV. Vengo a decir con qué intención quiero trabajar”, ahondó.

Nacional y Alonso

“Tengo una relación excelente con José Fuentes. Nacional ya tenía la decisión tomada. Hablé con él, lo invité a una reunión con más clubes y me dijo que no quería ir a la reunión, pero que nos reuniéramos y que la directiva de Nacional me recibiera. Fui, di la cara, presenté y dije que quería la paz política. Me hicieron muchísimas preguntas y todas fueron respondidas”, contó.

“Creo que hay que cambiar la estructura. Si hay una persona que sirve para el cargo, no importa si es de Peñarol o Nacional. Si una persona es apta yo no le preguntaría de qué club es. Hubo una oportunidad de que la paz la liderara [Ignacio] Alonso. No es mi culpa que me vengan a buscar”, siguió.

Promesas de campaña

“Si soy electo presidente, lo primero que hago es llamar al presidente [Alejandro] Domínguez de Conmebol y pedir más cupos para equipos uruguayos. Nos enfrentamos entre nosotros y llega solo uno. Solo llegan equipos de Brasil y Argentina. Estamos en misma situación que Venezuela”, explicó.

Afirmó que “cuantos más equipos uruguayos compitan, más posibilidades vas a tener. Quizá haya que mejorar muchas cosas del fútbol uruguayo como invertir el dinero en infraestructuras. Tenemos que darles más valor a otros productos del fútbol uruguayo, cada club tiene que mejorar su producto. Hay muchas cosas que se pueden transmitir y darle valor. Vamos a mejorar las condiciones logísticas y la capacitación”.

El político del Partido Colorado comentó que buscarán proteger “al jugador”. “Tengo una obsesión por el bienestar por el deportista. No podemos exigirles que con 5 o 6 años salgan campeones, que lleguen a primera. Llegan muy pocos y después, ¿qué pasa? ¿Cómo dejamos a esos jugadores en la sociedad? Destruidos. Y eso no creo que la AUF no tenga que mirar para el costado”, concluyó.

