El tuit que puso de ejemplo a Messi y Suárez y se hizo viral por su mensaje a los padres

El mensaje de un padre en las redes sociales se hizo tendencia: “Si ellos no dan indicaciones a sus hijos, tu que no tienes ni puta idea tampoco lo hagas”.

El usuario de Twitter @vicentemarcador era casi desconocido en la red social del pajarito hasta este sábado, cuando una publicación se hizo viral y cosechó más de 7.000 retuits y 13.000 favoritos. No sólo se convirtió en la envidia de los medios que se desesperan por los clics, sino que además dejó un mensaje muy válido para muchos otros padres.

Vicente compartió una foto en la que se ve a Lionel Messi y Luis Suárez observando relajadamente un partido de niños del Barcelona, y contrastó esa postal con los padres que durante los encuentros de sus hijos no dejan de dar indicaciones.

“Saliendo de ver un partido de Alevines de mi hijo y llego a la siguiente conclusión. Apreciado padre, si ellos no dan indicaciones a sus hijos, tu que no tienes ni puta idea tampoco lo hagas. Tu hijo, como el mío, dudo que lleguen a jugar en tercera, pero yo sí que lo sé. Tu no”, escribió, y agregó: “Y si estos no cuestionan al entrenador ni dan órdenes, tú tampoco lo hagas”.

Un par de horas después dejó otro mensaje que tuvo menos repercusión pero la misma validez: “Apreciado padre de jugador Alevín que te pasas todo el partido criticando a árbitros de 16 años... Cada vez que le gritas ‘cuánto te han pagado’ piensa que le paguen lo que le paguen, nunca es lo suficiente para aguantar imbéciles como tú”.

