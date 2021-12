El representante de Marcelo Gallardo contó detalles de sus contactos con la AUF

Selección

“Que se quedara o se fuera de River no dependía de terceros. Hace dos años se desechó una propuesta formal del Barcelona”, dijo Berros.

Juan Berros, representante de Marcelo Gallardo, explicó al programa ‘100% Deporte’ de Sport 890 cuáles fueron los pasos que dio la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en su afán por contratar al entrenador de River Plate, por quien realizó un primer contacto el 21 de noviembre, dos días después del cese de Óscar Washington Tabárez.

“Hablé no menos de tres veces con Ignacio Alonso. Desde un primer momento le dije que si necesitaba una respuesta inmediata iba a ser que no, porque Marcelo necesitaba tiempo para resolver su continuidad en River”, explicó, pero adelantó en aquel momento que “en dos o tres semanas” iba a definir su futuro respecto al equipo millonario.

“El que hizo el vínculo fue Luis Bruno, ex dirigente de Nacional y amigo de Marcelo. Tiene una relación muy cercana conmigo. El primer contacto se produjo por videollamada con Alonso y con Eduardo Ache, y Bruno como presentador de las partes. Alonso planteó que el Comité Ejecutivo de la AUF resolvió por unanimidad ir por Marcelo”, añadió.

“Había que esperar dos o tres semanas”

“Le expliqué cuál era la situación, respetando el planteo realizado por ser una selección de envergadura. Todos sabemos lo que es la selección y más Marcelo, que trabajó en ese fútbol”, sostuvo, pero recordó que siempre aclaró que “no se podía considerar en ese momento una respuesta por tener contrato vigente con River”.

“En estos siete años y medio tuvo algunas ofertas concretas y ninguna fue atendida por su situación contractual. Ahora estaba en una situación distinta porque se le terminaba el vínculo y él tenía que resolver si aceptaba o no la propuesta de renovación de River”, comentó.

“Les dijimos que esa decisión le iba a llevar mínimamente un par de semanas en función de las fechas del campeonato argentino y de que había elecciones en el club y no quería tener participación activa en esa situación. Dijimos que esto llevaba dos o tres semanas y, si los tempos se daban, después de que tomara la decisión, podíamos plantear la posibilidad concretamente”, señaló.

Los llamados de Alonso y la decisión de Gallardo

“Si no se hubiera considerado que la oferta era seria e interesante deportiva y profesionalmente, le hubiéramos dicho que no de entrada”, aclaró Berros, y recordó que “si había que esperar un par de semanas, desde la AUF estaban dispuestos a hacerlo”, más allá de que siempre remarcaron que “cuanto antes se resolviera, mejor”.

“Les dijimos que era tomada como seria la propuesta, pero que no se iba a resolver nada hasta definirse si seguía o no en River. Aparte de la de Uruguay, ha tenido otras ofertas y se les respondió que se iba a resolver después de lo principal”, insistió, y recordó que Alonso lo llamó después de que River conquistara la Liga Profesional para “saber si eso implicaba un aceleramiento en la toma de decisiones”.

“A la semana siguiente me volvió a llamar. Este martes me llamó por ser el día 16 después de la primera llamada y me dijo que necesitaba una respuesta esta semana. Quedamos en volver a hablar este viernes, pero Marcelo el miércoles de mañana resolvió continuar su vínculo con River, así que antes de la conferencia de prensa llamé a Alonso para comunicarle la decisión y agradecerle la gestión realizada por la AUF”, explicó.

“Hace dos años se desechó una propuesta del Barcelona”

“Cada cosa que siento que tiene seriedad, la charlo con Marcelo, que es quien tiene que resolver. Las cuatro propuestas que hubo se las presenté, pero el tema no es analizar en abstracto. Lo prioritario era saber si iba a continuar en River o no. Era un tema personal. Ninguna tercera propuesta iba a modificar lo de River”, argumentó.

“Quedarse o irse de River no dependía de terceros. Era una decisión personal de alguien que lleva siete años y medio trabajando en un equipo, con el desgaste que implica y con lo que significa emocionalmente River para Marcelo”, agregó, y recordó que “hace dos años se desechó una propuesta formal del Barcelona”.

Respecto al aspecto económico, dijo que “es muy importante para cualquiera, pero es un tema del que nunca se habló”. “Nunca se analizó porque se iba a analizar a partir de lo prioritario, que era quedarse en River o irse. A Marcelo lo motivan más los desafíos”, señaló, y dijo que un encuentro cara a cara con dirigentes de la AUF “no iba a construir nada” porque “era generar una expectativa que excedía el marco de lo que estábamos hablando”.

