El primer gol anulado a Fénix: “Un error sin mucho para decirle al asistente”

Fútbol uruguayo

El ex árbitro internacional Darío Ubriaco, retirado del referato desde diciembre de 2015, opinó de las jugadas polémicas del encuentro que Peñarol le ganó a Fénix 2-0 el pasado sábado en el Campeón del Siglo. El actual director del Departamento de Arbitraje dialogó con el programa Último al Arco, de Sport 890, y aclaró no haber visto el encuentro que Nacional perdió 1-0 ante Boston River.

Sobre el primer tanto anulado a los albivioletas, convertido por Alex Silva de cabeza e invalidado por fuera de juego, aclaró que se trató de una incidencia “muy, muy fina”, y que “hay que mirarla más de una vez para opinar si hubo acierto o error”. “Hablamos de una situación que, si bien luego de las repeticiones se puede decirse que estuvo mal resuelta, también debemos darle la derecha al asistente en ese caso porque estamos hablando de centímetros”, dijo.

“Era una situación muy compleja. En cancha tenemos que acompañarlos en eso. No así cuando hay un fuera de juego de tres metros. Ahí ya estaríamos de desconcentración o mala posición. Esta era una jugada muy difícil en cancha y para mirarla cinco veces. En estos casos podemos hablar con los asistentes. Nos fijamos en su posición, que era buena, y en su concentración, que también parecería ser la adecuada”, expresó.

“En este caso puntual, si bien se puede interpretar como un error, no tenemos mucho para decirle al asistente (...) Carlos Pastorino tiene muchos años en el fútbol y ha tomado muchas decisiones. No tengo dudas de que si la jugada hubiese sido a la inversa la hubiese sancionado igual. Son cosas que pueden pasar en un partido. No comparto eso de que ‘en la otra área no se cobraba’. No lo comparto”, puntualizó.

En el segundo tiempo el árbitro Christian Ferreyra anuló una conquista de Andrés Barboza por falta previa de Armando Méndez sobre Kevin Dawson, más allá de que no llegó a tocarlo. “No tiene por qué haber contacto. Pasa muchas veces cuando viene un balón en alto y va una pierna arriba o una chilena. Aunque no haya contacto se interpreta que puede haber peligro, y lo que se cobra es una falta indirecta. En este caso, si bien no hablé con Ferreyra, creo que fue así”, explicó Ubriaco.