El pico Peñarol-Rentistas iría el martes, pero podría retrasar la final y el Clausura

El partido que Peñarol y Rentistas empataban sin goles en el Estadio Centenario este miércoles, cuando quedó trunco por un corte de energía eléctrica, aún no tiene definida la fecha de su reanudación, más allá de que la intención de la Mesa Ejecutiva es que se juegue el martes.

El Campeonato Uruguayo es muy claro en cuanto a su reglamento; no puede comenzar una fecha hasta que no finalice la anterior, por lo que la séptima del Intermedio, que se jugará entre sábado y lunes, debería disputarse después del pico. No obstante, si los clubes en un Consejo de Liga aprueban una excepción, como ya ha ocurrido años anteriores, se puede jugar.

La intención de la Mesa Ejecutiva es que Peñarol y Rentistas disputen lo que les falta jugar el martes que viene, luego de la última etapa y un día antes de la final del Intermedio. Para hacer efectiva esa fijación necesitan que se autorice, con mayoría simple, en el Consejo de Liga convocado para hoy a las 17:30 horas.

Sin buena voluntad o con resultados extraños, se atrasaría el comienzo del Clausura

El único problema que puede surgir es una combinación de resultados que le permita a Peñarol llegar con chances de ser finalista al partido del martes. Los carboneros tienen cinco puntos y podrían llegar a 11 si derrotan a Albion el sábado y luego a los bichos colorados. Liverpool tiene 11 y recibe a Deportivo Maldonado, y Wanderers también suma 11 y será local ante Rentistas. Albion es el otro que acumula 11 y será rival de Peñarol. Si pierden todos los que hoy lideran, se alterará el calendario.

Si los finalistas del grupo A no quedaran definidos el sábado, que es el día en que bohemios y negriazules disputarán sus respectivos encuentros, la Mesa Ejecutiva automáticamente postergaría la final del miércoles 27 al fin de semana, considerando que podrían jugarla los aurinegros. En ese caso se atrasaría una semana el comienzo del Torneo Clausura.

Si el Consejo de Liga que el duelo entre Peñarol y Rentistas pase para el martes, carboneros y bichos colorados tendrán que ponerse al día con el calendario este fin de semana y la última etapa del Intermedio debería jugarse posteriormente, por lo que la final del Intermedio pasaría del miércoles 27 al fin de semana posterior y atrasaría una semana el arranque del Clausura.

El Clausura tiene previsto empezar el sábado 30 de julio y no habrá fechas entre semana hasta el miércoles 17 (cuarta), dado que Nacional enfrentará a Atlético Goianiense el 2 y el 9 de agosto por la Copa Sudamericana.

