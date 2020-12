El mensaje del Indio Solari al jugador de Cerro, que estuvo en coma por accidente tránsito

Fútbol uruguayo

“Por favor, volvé con nosotros, volvé, no te quedes así para siempre”, le dijo Solari a Luca Núñez tras estar diez días en coma.

El pasado 16 de noviembre el jugador de Cerro Luca Núñez padeció un accidente de tránsito que lo dejó diez días en coma. El futbolista de 20 años fue chocado por un ómnibus mientras viajaba en su bicicleta.

En el programa Detrás de lo que vemos, en AM 750 de Argentina, el padre del futbolista, Andrés Núñez, recordó como fue ese hecho: "Entrenaba cerca de casa, por eso iba en bicicleta al gimnasio. No sabemos muy bien como fue el accidente (lo embistió un ómnibus) que le produjo fractura de cráneo y lo dejó diez días en coma. Ahora está evolucionando favorablemente".

A su vez, contó que en uno de los peores momentos que pasó su hijo recibió un mensaje inesperado: el de Carlos Alberto Solari. Andrés le puso Luca debido a su fanatismo por el grupo SUMO (el cantante era Luca Prodan) y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que lideraba el Indio Solari.

¿Cómo se dio este mensaje? "Una íntima amiga de mi hijo pidió por Instagram que le hagan llegar el mensaje de la situación de Luca", dijo el padre del futbolista. El Indio Solari no lo dudó y le mandó fuerza a Luca, quien el pasado seis de noviembre debutó en la primera de Cerro.

"Por favor, volvé con nosotros, volvé, no te quedes así para siempre. Volvé con nosotros. Volvé con Valentina, con tus amigos, con tu familia. Dale, dale viejo. Un abrazo te mando. Indio te está hablando ", dijo el cantante.

Por último, con mucha emoción, se refirió Andrés a las palabras del cantante: "No paró de escucharlo, no lo podía creer. No sé cuántas veces lo escuchó".

