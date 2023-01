El inglés Michael Owen comparó a Darwin Núñez con Didier Drogba y pidió “paciencia”

Fútbol Internacional

“Hace cosas para pensar que nunca fue entrenado, pero considero que con el trabajo adecuado y experiencia, no tiene techo”, aseguró.

El exjugador del Liverpool, Real Madrid y Manchester United Michael Owen comparó a Darwin Núñez con el marfileño Didier Drogba y habló de que el uruguayo tiene momentos “para tirarse los pelos, y otros para pararse y aplaudirlo”.

Owen, entrevistado en el medio inglés BT Sports, analizó al jugador formado en Peñarol y contó: “Es un jugador que actualmente tiene opiniones divididas, es muy diferente a Sadio Mané, el hombre al que reemplazó”.

“Con él me tiro de los pelos tanto como me levanto de mi asiento y lo aplaudo de la emoción y la alegría de verlo jugar”, expresó, manifestando las sensaciones que le genera.

“Estaba en la Luna cuando el Liverpool lo fichó, porque estuvo brillante en la Liga de Campeones el año pasado con el Benfica, pero no puedo creer cuántos huecos tiene en su juego”, aseguró.

“No puedo creer lo crudo que está aún, pero, por otro lado, no puedo creer lo emocionante que podría llegar a ser en el futuro con su potencial. Hace cosas para pensar que nunca ha sido entrenado, pero considero que con el trabajo adecuado y la experiencia necesaria, no tiene techo”, cerró.

Un poco marfileño

Owen, al tratar de definir a Darwin Núñez, lo comparó con el ex Chelsea, Drogba: “De Didier mucha gente se rio y dijo que su toque era horrible, que la pelota le rebotaba y no podía anotar”.

“Entonces, de repente y con tiempo, Didier resultó ser uno de los mejores delanteros de la Premier League de todos los tiempos”, recordó.

“Núñez es similar. Algunos de los atributos que tiene me dejan con la boca abierta de asombro. Hace cosas que no muchos otros delanteros pueden hacer. Tiene ciertos atributos que simplemente no puedes entrenar”.

Solo cinco jugadores han llegado a los 10 goles con el Liverpool más rápido que el ex Peñarol en la era de la Premier League. El uruguayo lo hizo en solo 23 partidos, solo Robbie Fowler, Daniel Sturridge, Fernando Torres, Mohamed Salah y Diogo Jota lo hicieron en menos.

